Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы
Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит матч с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за микротравмы, сообщил «РИА Новости» представитель игрока Геннадий Голубин.
Ранее в понедельник испанский клуб опубликовал состав на игру, которая пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне. Первую встречу ПСЖ выиграл со счетом 2:0.
«Мышечная микротравма. Эту игру пропустит», — сказал Голубин, отметив, что серьезного повреждения у футболиста нет.
В конце февраля Захарян травмировал плечо в матче с «Вильярреалом», но быстро вернулся к тренировкам в общей группе, после чего провел две игры.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе из московского «Динамо».
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