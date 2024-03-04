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Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы

Арсен Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы мышц
Матч пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне. Арсен Захарян не попал в состав. Его представитель сообщил, что футболист получил незначительную травму после игры с «Севильей»
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Ricardo Larreina / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит матч с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за микротравмы, сообщил «РИА Новости» представитель игрока Геннадий Голубин.

Ранее в понедельник испанский клуб опубликовал состав на игру, которая пройдет 5 марта в Сан-Себастьяне. Первую встречу ПСЖ выиграл со счетом 2:0.

«Мышечная микротравма. Эту игру пропустит», — сказал Голубин, отметив, что серьезного повреждения у футболиста нет.

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В конце февраля Захарян травмировал плечо в матче с «Вильярреалом», но быстро вернулся к тренировкам в общей группе, после чего провел две игры.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе из московского «Динамо».

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Анна Сатдинова
Футбол Арсен Захарян ПСЖ Реал Сосьедад
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