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Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры

Хабиб Нурмагомедов: я все еще тренирую своих братьев
Бывший чемпион UFC заявил, что не отошел от тренерской работы и все еще передает опыт и знания своим братьям. По словам Нурмагомедова, с нахождением в углу бойцов во время поединков он действительно закончил
Фото: Carmen Mandato / Getty Images
Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершал свою тренерскую карьеру и все еще передает опыт своим братьям. Его цитирует Middle Easy.

«Иногда я хожу в спортзал, делюсь своим опытом со всеми своими братьями. Речь не о том, что я закончил тренировать, но с нахождением в углу во время поединков я действительно закончил. Но я продолжаю делиться своими знаниями, это одна из самых важных вещей в моей жизни прямо сейчас, пока мне не исполнилось 40. Потому что мне еще есть чем поделиться с ними. Грэпплинг, борьба, какие-то психологические вещи. Я до сих пор тренирую своих братьев», — сказал Нурмагомедов.

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Хабиб Нурмагомедов

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА.

Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру. После этого Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью, в том числе готовил Ислама Махачева, нынешнего чемпиона UFC в легком весе. В январе 2023 года Нурмагомедов говорил, что вообще решил уйти из индустрии ММА.

Его двоюродные братья продолжают карьеру в ММА. Умар Нурмагомедов занимает десятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Усман Нурмагомедов является чемпионом Bellator в легком весе. Абубакар Нурмагомедов недавно покинул UFC.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хабиб Нурмагомедов смешанные единоборства (ММА)
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