Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не завершал свою тренерскую карьеру и все еще передает опыт своим братьям. Его цитирует Middle Easy.
«Иногда я хожу в спортзал, делюсь своим опытом со всеми своими братьями. Речь не о том, что я закончил тренировать, но с нахождением в углу во время поединков я действительно закончил. Но я продолжаю делиться своими знаниями, это одна из самых важных вещей в моей жизни прямо сейчас, пока мне не исполнилось 40. Потому что мне еще есть чем поделиться с ними. Грэпплинг, борьба, какие-то психологические вещи. Я до сих пор тренирую своих братьев», — сказал Нурмагомедов.
В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА.
Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру. После этого Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью, в том числе готовил Ислама Махачева, нынешнего чемпиона UFC в легком весе. В январе 2023 года Нурмагомедов говорил, что вообще решил уйти из индустрии ММА.
Его двоюродные братья продолжают карьеру в ММА. Умар Нурмагомедов занимает десятое место в рейтинге UFC в легчайшем весе, Усман Нурмагомедов является чемпионом Bellator в легком весе. Абубакар Нурмагомедов недавно покинул UFC.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию