 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

В РФС объяснили, почему Гагарина не споет гимн перед матчем с Сербией

Полина Гагарина не споет гимн России перед игрой с сербами из-за корпоратива
В РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Полине Гагриной национальный гимн перед игрой с командой Сербии. Однако РФС предложил ей исполнить гимн перед матчем со сборной Парагвая 25 марта
Полина Гагарина
Полина Гагарина (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Полина Гагарина не отказывалась исполнять гимн России перед матчем национальной команды по футболу против Сербии, заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС «РБК Спорт» Кирилл Терешин.

«С учетом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты — и 21 марта, и 25 марта. До последнего момента ждали информацию по ее графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждем от нее решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», — сказал Терешин.

Ранее телеграм-канал Mash, ссылаясь на «директора» Гагариной, сообщил, что певица сперва приняла предложение, но вышла проблема с совмещением выступления с корпоративом. «Несмотря на попытки сдвинуть время, чтобы успеть и туда, и туда, заказчики корпората в положение не вошли и пригрозили неустойками по договору. Поэтому от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тыс. зрителей пришлось отказаться», — говорится в сообщении.

Кто исполнит гимн России, пока неизвестно. Гимн Сербии исполнит популярная поп-фолк певица Александра Прийович.

В 2023 году Гагарина исполняла гимн России перед началом матча Суперфинала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» в «Лужниках».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
сборная России по футболу Сербия Полина Гагарина гимн России
Материалы по теме
Шохин, Гагарина и Жога выдвинут Путина на президентские выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 16:27
Путин утвердил стратегию технологического развития России Технологии и медиа, 17:51
Глава МИД Приднестровья рассказал, какую помощь ждут от России Политика, 17:51
Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: кому будет труднее получить кредит Недвижимость, 17:48
Медведев рассказал о докладе Путину по приоритетности выпуска систем ПВО Политика, 17:48
Загитова сообщила, что осваивает профессию буровика Спорт, 17:42
Считаем дивиденды: сколько может заплатить Сбербанк за 2023 год Инвестиции, 17:42
Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: кому будет труднее получить кредит Недвижимость, 17:40
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Роналду назвал свой неприличный жест «выражением силы и победы» Спорт, 17:40
Глава «Росатома» сообщил о восстановлении защиты Запорожской АЭС Политика, 17:32
Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров Политика, 17:32
Папу римского госпитализировали после аудиенции в Ватикане Общество, 17:29
Володин рассказал о вступающих в силу в марте законах Политика, 17:28
Захарова ответила на призыв Армении вывести пограничников из Звартноца Политика, 17:19
В «Росатоме» заявили о «политическом решении» по второй АЭС в Турции Бизнес, 17:14