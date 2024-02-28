В РФС объяснили, почему Гагарина не споет гимн перед матчем с Сербией

В РФС рассказали, что возникли организационные сложности, которые не позволят спеть Полине Гагриной национальный гимн перед игрой с командой Сербии. Однако РФС предложил ей исполнить гимн перед матчем со сборной Парагвая 25 марта

Полина Гагарина (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Полина Гагарина не отказывалась исполнять гимн России перед матчем национальной команды по футболу против Сербии, заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС «РБК Спорт» Кирилл Терешин.

«С учетом того, что сборной России предстоят сразу два больших матчах в Москве, мы предложили Полине на выбор обе даты — и 21 марта, и 25 марта. До последнего момента ждали информацию по ее графику от директора, что-то там на ближайший матч не получилось. Ждем от нее решения по 25 марта об исполнении гимна перед игрой с Парагваем», — сказал Терешин.

Ранее телеграм-канал Mash, ссылаясь на «директора» Гагариной, сообщил, что певица сперва приняла предложение, но вышла проблема с совмещением выступления с корпоративом. «Несмотря на попытки сдвинуть время, чтобы успеть и туда, и туда, заказчики корпората в положение не вошли и пригрозили неустойками по договору. Поэтому от выступления на стадионе «Динамо» перед 25 тыс. зрителей пришлось отказаться», — говорится в сообщении.

Кто исполнит гимн России, пока неизвестно. Гимн Сербии исполнит популярная поп-фолк певица Александра Прийович.

В 2023 году Гагарина исполняла гимн России перед началом матча Суперфинала Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» в «Лужниках».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». В декабре 2023 года глава РФС Александр Дюков сообщил, что контракт на проведение игры со сборной Сербии подписан, согласование от УЕФА также получено.

Сборная России с 2022 года отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит только товарищеские матчи. Для российской команды эта игра с сербами станет первой встречей с европейской сборной за два года.