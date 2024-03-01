Россиянин обошел «игрока поколения» в борьбе за приз новичку месяца в НХЛ
Российского вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова признали лучшим новичком месяца в Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В феврале 24-летний уроженец Пензы установил рекорд клуба по количеству сейвов среди новичков за один матч. Во встрече с «Флоридой Пантерз» Кочетков отразил все 45 броска. Это второй результат в истории клуба среди всех вратарей и 12-й в истории НХЛ среди новичков.
Всего в феврале Кочетков дважды сыграл на ноль. В прошедшем месяце он одержал пять побед в восьми матчах, пропуская в среднем 1,71 шайбы за игру при 94% отраженных бросков.
Кочеткова во втором сезоне подряд признают лучшим новичком месяца. В сезоне-2022/23 он получил аналогичный приз по итогам декабря.
В борьбе за звание лучшего новичка февраля россиянин обошел канадского форварда Коннора Бедарда, которого еще до прихода в НХЛ называли «самым талантливым игроком поколения» и «будущим хоккея». Он получил широкую известность после интервью The Hockey News в возрасте 13 лет. В первом предложении издание назвало его «будущим хоккея», и это прозвище до сих пор остается за ним. Бедард был лучшим игроком 2022 года по версии Международной федерации хоккея (IIHF).
Бедарда обычно сравнивают с другими известными канадскими игроками — Кросби (первый номер драфта 2005 года) и Коннором Макдэвидом (первый в 2015 году), которые в этом возрасте также показывали очень высокую результативность.
Еще за несколько лет до драфта 2023 года было известно, что Бедарда выберут под первым номером. Из-за него НХЛ пришлось изменить правила лотереи драфта, чтобы команды специально не проигрывали игры ради получения права выбора первым.
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