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Рублев впервые высказался о дисквалификации за мат в адрес судьи

Рублев — о дисквалификации на турнире в Дубае: обещаю извлечь из этого урок
Андрей Рублев 1 марта досрочно завершил матч на турнире в Дубае из-за того, что нецензурно обругал линейного судью. Российский теннисист отметил, что извлечет урок из ситуации
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) поблагодарил Ассоциацию теннисистов‑профессионалов (ATP) за удовлетворение его апелляции на дисквалификацию в полуфинале турнира в Дубае.

Рублев 1 марта досрочно закончил матч против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем сете — его наказали за ругань в адрес линейного арбитра. Как оказалось, судья понимал русский язык. Согласно регламенту россиянин должен был лишиться всех призовых и очков, заработанных на соревновании. Однако ATP удовлетворила апелляцию Рублева. Он сохранил очки и призовые, полученные за выход в полуфинал турнира в Дубае.

«Хочу поблагодарить апелляционный комитет ATP за удовлетворение моей апелляции и изменение первоначального решения о моей дисквалификации с турнира в Дубае и лишении очков и призовых денег, которые я заработал», — написал Рублев.

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Андрей Рублев на турнире в Дубае

Он выразил надежду на то, что в будущем ATP внесет изменения в правила и будет давать возможность спортсменам смотреть видео эпизода. «Надеюсь, что в будущем ATP внимательнее отнесется к этому правилу и внесет в него изменения, чтобы судья не мог форсировать исход матча, не имея четких доказательств и не давая игроку возможность посмотреть видео эпизода», — добавил Рублев.

По словам теннисиста, он разочарован тем, что не сумел закончить полуфинальный матч. «Благодарен за всю поддержку, которую я получил от вас в последние два дня, мне пришло много сообщений. Обещаю, что извлеку из этого урок и постараюсь стать лучше как игрок и человек», — заключил он.

26-летний Рублев является второй ракеткой России и пятой ракеткой мира. Он выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

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Теги
Альвина Цаканян
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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