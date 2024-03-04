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Рублеву вернули очки и $157 тыс. после дисквалификации на турнире в Дубае

Обругавшему судью на турнире в Дубае Рублеву вернули очки и $157 тыс. призовых
Россиянин должен был потерять 300 очков, призовые и пятое место в рейтинге, из-за того что нецензурно обругал линейного судью в Дубае. Апелляционная комиссия сочла это несоразмерным и оставила в силе только штраф
Андрей Рублев на турнире в Дубае
Андрей Рублев на турнире в Дубае (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Второй ракетке России Андрею Рублеву, дисквалифицированному за брань в полуфинале турнира в Дубае, вернули рейтинговые очки и призовые, он остался в топ-5 мирового рейтинга. Об этом сообщается на сайте ATP.

Рублев 1 марта досрочно закончил матч против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем сете — его наказали за ругань в адрес линейного арбитра. Как оказалось, судья понимал русский язык.

Россиянин подал апелляцию, и ее частично удовлетворили.

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Спорт
Андрей Рублев

Представитель Ассоциации теннисистов-профессионалов сообщил iNews, что апелляционная комиссия сочла лишение очков и призовых «несоразмерным», хотя это обычная санкция в случае дисквалификации.

В случае лишения всех очков за турнир Рублев, который в том году дошел в Дубае до финала, уступил бы пятую строчку в мировом рейтинге Александру Звереву из Германии (уступает россиянину 60 очков).

Вместо 300 очков, заработанных в прошлом году в финале, Рублев потерял только 100 (за выход в полуфинал дают 200).

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Штраф для россиянина в размере более $36 тыс. остался в силе.

Рублев в этом сезоне выиграл турнир в Гонконге и дошел до четвертьфинала Australian Open.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист)
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