Панарин повторил рекорд Гретцки по голевым передачам за «Рейнджерс»

Панарин повторил рекорд Гретцки по голевым передачам за «Рейнджерс»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче против «Флориды Пантерз» отметился голевой передачей, которая стала для россиянина 50-й в сезоне

Артемий Панарин (Фото: Reuters)

«Флорида Пантерз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт (31-я и 33-я минуты), Райан Ломберг (47) и Антон Лунделль (60). У проигравших отметились Уилл Кайлли (17) и Крис Крайдер (36).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на Криса Крайдера, которая стала для россиянина 50-й в нынешнем сезоне НХЛ.

Панарин стал третьим игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось дойти до этой отметки: ранее по 50 ассистов в трех сезонах подряд в истории оформили Уэйна Гретцки (с сезона-1996/97 по 1998/99) и Марк Мессье (1991/92–1992/94). Всего в нынешнем сезоне Панарин в 62 играх набрал 85 очков, забросив 35 голов и отдав 50 передач.

«Рейнджерс», набравший в 62 играх 84 очка, лидирует в Столичном дивизионе. «Флорида» с 88 очками в 62 матчах возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата.