Спорт⁠,
0

Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби

Самсонова проиграла американке Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
Самсонова в трех сетах проиграла американке Баптист, которая теперь встретится со второй ракеткой России Александровой
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Самсонова, 18-я в рейтинге WTA, в четвертьфинале проиграла американке Хейли Баптист (56-я) — 2:6, 6:4, 4:6.

Баптист за выход в финал сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (11-я).

Самсонова в live-версии мирового рейтинга поднялась на 17-ю строчку.

Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $1,2 млн.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Людмила Самсонова
