Третья ракетка России проиграла американке на крупном турнире в Абу-Даби
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.
Самсонова, 18-я в рейтинге WTA, в четвертьфинале проиграла американке Хейли Баптист (56-я) — 2:6, 6:4, 4:6.
Баптист за выход в финал сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (11-я).
Самсонова в live-версии мирового рейтинга поднялась на 17-ю строчку.
Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $1,2 млн.
