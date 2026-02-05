18-летняя чемпионка Игр БРИКС объявила о завершении карьеры

Ранее, в марте, Чугунихина получила нейтральный статус от FIG для участия в международных соревнованиях

Диана Чугунихина (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпионка Игр БРИКС по художественной гимнастике Диана Чугунихина в своем телеграм-канале объявила о завершении профессиональной карьеры.

«К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру», — сказала Чугунихина.

Спортсменка добавила, что не уходит из гимнастики и планирует участвовать в концертах и сборах, а также проводить мастер-классы.

18-летняя Чугунихина является бронзовым призером чемпионата России в упражнении с лентой и побеждала на Играх стран БРИКС в упражнении с булавами.

В марте 2025 года спортсменка стала одной из первых российских гимнасток, которые получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG) для участия в международных соревнованиях.