Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 3 x 3,3 2 2,5 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,55 x 3,55 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,4 2 2,08 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби

Александрова переиграла филиппинку Эалу и может встретиться в полуфинале с Самсоновой. В live-версии рейтинга WTA Александрова вернулась в топ-10
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.

В четвертьфинале россиянка за полтора часа обыграла филиппинку Александру Эалу (45-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.

В live-версии рейтинга WTA Александрова поднялась с 11-й на десятую строчку (из россиянок выше только Мирра Андреева) и в случае победы на турнире может сместить с девятого места украинку Элину Свитолину.

За выход в финал Александрова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (18-я) или американкой Хейли Баптист (56-я).

В другом полуфинале встретятся датчанка Клара Таусон (16-я) и чешка Сара Бейлек (101-я).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова
