Вторая ракетка России Александрова вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби

Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби

Александрова переиграла филиппинку Эалу и может встретиться в полуфинале с Самсоновой. В live-версии рейтинга WTA Александрова вернулась в топ-10

Екатерина Александрова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.

В четвертьфинале россиянка за полтора часа обыграла филиппинку Александру Эалу (45-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.

В live-версии рейтинга WTA Александрова поднялась с 11-й на десятую строчку (из россиянок выше только Мирра Андреева) и в случае победы на турнире может сместить с девятого места украинку Элину Свитолину.

За выход в финал Александрова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (18-я) или американкой Хейли Баптист (56-я).

В другом полуфинале встретятся датчанка Клара Таусон (16-я) и чешка Сара Бейлек (101-я).