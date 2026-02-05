Вторая ракетка России вышла в полуфинал крупного турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн.
В четвертьфинале россиянка за полтора часа обыграла филиппинку Александру Эалу (45-я в рейтинге) со счетом 6:3, 6:3.
В live-версии рейтинга WTA Александрова поднялась с 11-й на десятую строчку (из россиянок выше только Мирра Андреева) и в случае победы на турнире может сместить с девятого места украинку Элину Свитолину.
За выход в финал Александрова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой (18-я) или американкой Хейли Баптист (56-я).
В другом полуфинале встретятся датчанка Клара Таусон (16-я) и чешка Сара Бейлек (101-я).
