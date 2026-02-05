«Спартак» продлил контракт с Денисовым
«Спартак» и защитник Даниил Денисов продлили контракт до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.
Денисов сначала играл за молодежку и вторую команду «красно-белых», а за основу дебютировал в 2021 году.
Всего на счету защитника 139 матчей, один гол и 11 результативных передач за клуб. В составе команды он выиграл Кубок России и бронзу РПЛ.
В этом сезоне Денисов провел 17 из 18 матчей в РПЛ и все восемь в Кубке России.
«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
