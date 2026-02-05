«Спартак» продлил контракт с Денисовым

Новое соглашение с Денисовым рассчитано до 2030 года. В этом сезоне 23-летний защитник пропустил только один матч «красно-белых»

Даниил Денисов (справа) (Фото: Официальный сайт ФК «‎Спартак» (Москва))

«Спартак» и защитник Даниил Денисов продлили контракт до лета 2030 года, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Денисов сначала играл за молодежку и вторую команду «красно-белых», а за основу дебютировал в 2021 году.

Всего на счету защитника 139 матчей, один гол и 11 результативных передач за клуб. В составе команды он выиграл Кубок России и бронзу РПЛ.

В этом сезоне Денисов провел 17 из 18 матчей в РПЛ и все восемь в Кубке России.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.