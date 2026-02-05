 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0

Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии

Теннисист Янник Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
Синнер является официальным послом Олимпийских игр 2026 года в Италии
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер поработал контролером в поезде в Милане перед Олимпийскими играми 2026 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

24-летний теннисист стоял у входа в вагон и проверял билеты пассажиров. Спортсмен участвовал в кампании по продвижению Игр в Италии.

Синнер является официальным послом Олимпиады-2026.

Ранее издание сообщало, что спортсмен не примет участия в церемонии открытия игр, потому что отправится на турнир в Доху (Катар).

Итальянец занимает вторую строчку рейтинга ATP, на его счету 24 титула. Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и по одному разу на US Open (2024) и Уимблдоне (2025).

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры только 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Они выступят в фигурном катании (Аделия Петросян, Петр Гуменник), лыжных гонках (Савелий Коростелев, Дарья Непряева), конькобежном спорте (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), шорт-треке (Иван Посашков, Алена Крылова), ски‑альпинизме (Никита Филиппов), санном спорте (Павел Репилов, Дарья Олесик) и горнолыжном спорте (Юлия Плешкова, Семен Ефимов).

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Авторы
Теги
Рената Утяева
теннис Янник Синнер Олимпиада-2026 Волонтерство
