«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби
Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча в ОАЭ. Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут.
Матч в Абу-Даби закончился со счетом 3:2.
У победителей мячи забили Александр Руденко (12-я минута), Дмитрий Воробьев (28) и Николай Комличенко (51).
У проигравших отличились Мартин Секулич (66) и Николай Морозов (103).
В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».
«Локомотив» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» расположился на второй строчке после 21 игры в турнирной таблице Лиги Pari.
