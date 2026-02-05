«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби

«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче в Абу-Даби со счетом 3:2

Александр Руденко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Московский «Локомотив» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча в ОАЭ. Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут.

Матч в Абу-Даби закончился со счетом 3:2.

У победителей мячи забили Александр Руденко (12-я минута), Дмитрий Воробьев (28) и Николай Комличенко (51).

У проигравших отличились Мартин Секулич (66) и Николай Морозов (103).

В воскресенье, 8 февраля, московская команда сыграет с «Елимаем».

«Локомотив» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» расположился на второй строчке после 21 игры в турнирной таблице Лиги Pari.