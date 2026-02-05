Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил журналистам, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия на Играх в Италии российского тренера Этери Тутберидзе. Слова Баньки приводит ТАСС.
Тутберидзе была тренером Камилы Валиевой, попавшей в допинговый скандал на предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. РУСАДА и правоохранительные органы по итогам расследования этого дела не нашли нарушений в работе персонала, работавшего с Валиевой.
«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», — добавил Банька.
У Валиевой в декабре истек четырехлетний срок дисквалификации за триметазидин, она возобновила карьеру у другого тренера — Светланы Соколовской.
На Играх в Италии выступит воспитанница Тутберидзе, чемпионка России Аделия Петросян. В мужском одиночном катании Грузию будет представлять ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, а дочь тренера Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, будет одним из знаменосцев грузинской команды.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ