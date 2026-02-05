Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

Глава WADA: не чувствую себя комфортно из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

На Играх выступят ученики Этери Тутберидзе — Аделия Петросян и Ника Эгадзе, а дочь тренера будет знаменосцем Грузии. Глава WADA заявил, что оснований не пускать тренера на Игры нет, но лично ему некомфортно от ее присутствия

Витольд Банька (Фото: Mike Lawrie / Getty Images)

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил журналистам, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия на Играх в Италии российского тренера Этери Тутберидзе. Слова Баньки приводит ТАСС.

Тутберидзе была тренером Камилы Валиевой, попавшей в допинговый скандал на предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. РУСАДА и правоохранительные органы по итогам расследования этого дела не нашли нарушений в работе персонала, работавшего с Валиевой.

«Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», — добавил Банька.

У Валиевой в декабре истек четырехлетний срок дисквалификации за триметазидин, она возобновила карьеру у другого тренера — Светланы Соколовской.

На Играх в Италии выступит воспитанница Тутберидзе, чемпионка России Аделия Петросян. В мужском одиночном катании Грузию будет представлять ученик Тутберидзе Ника Эгадзе, а дочь тренера Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, будет одним из знаменосцев грузинской команды.