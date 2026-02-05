Многолетний вратарь и тренер «СКА-Нефтяника» умер в 48 лет

Олег Андрющенко выступал за хабаровский клуб по хоккею с мячом 15 лет, после чего еще столько же был тренером вратарей

Олег Андрющенко (Фото: Официальный сайт ХК «‎СКА-Нефтяник» )

Бывший вратарь и многолетний тренер хабаровского «СКА-Нефтяника» Олег Андрющенко умер в возрасте 48 лет, сообщила пресс-служба бендийного клуба.

Андрющенко дебютировал в команде в 1996-м и стал одним из самых долгоиграющих вратарей в истории команды (281 официальный матч за 15 лет).

Со «СКА-Нефтяником» он выиграл Кубок России в 2002 и 2004 годах, помог команде завоевать первую бронзу чемпионата России (2005), его также привлекали в сборную России.

После завершения игровой карьеры Андрющенко 15 лет был тренером вратарей «СКА-Нефтяника» и его дубля, а в марте 2021-го стал главным тренером первой команды на шесть матчей и помог ей завершить сезон на третьем месте в чемпионате России.