Глава Федерации санного спорта России заявила, что не поедет на Олимпиаду
Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила ТАСС, что не поедет на Олимпийские игры в Италию.
Она добавила, что не видит смысла ехать туда как турист. «В этот раз я не поеду. Думаю, в нынешних обстоятельствах это лишнее. Подожду, когда меня пригласят в качестве президента ФССР, и я смогу быть рядом со своей командой», — отметила она.
Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России с 2012 года. На тот момент она была самым молодым руководителем федерации олимпийского вида спорта в стране. С тех пор она неоднократно переизбиралась, в последний раз — единогласно в 2022 году на четвертый срок.
Гарт входила в исполком Международной федерации санного спорта (с 2014 по 2022 год), а в декабре 2024 года вошла в состав исполнительного комитета Олимпийского комитета России.
На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо российские саночники будут выступать в нейтральном статусе и только в соревнованиях на санях-одиночках. Заезды мужчин с участием Павла Репилова пройдут 7 и 8 февраля. С 9 по 10 февраля на трассу выйдут женщины, где страну представит Дарья Олесик.
