 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,3 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,15 x 68 2 5,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Глава Федерации санного спорта России заявила, что не поедет на Олимпиаду

Президент ФССР Наталия Гарт заявила, что не поедет на Олимпийские игры в Италию
Наталия Гарт объяснила это «нынешними обстоятельствами». Она добавила, что предпочтет дождаться момента, когда сможет находиться со своей командой официально, в статусе главы федерации
Наталия Гарт
Наталия Гарт (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила ТАСС, что не поедет на Олимпийские игры в Италию.

Она добавила, что не видит смысла ехать туда как турист. «В этот раз я не поеду. Думаю, в нынешних обстоятельствах это лишнее. Подожду, когда меня пригласят в качестве президента ФССР, и я смогу быть рядом со своей командой», — отметила она.

Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России с 2012 года. На тот момент она была самым молодым руководителем федерации олимпийского вида спорта в стране. С тех пор она неоднократно переизбиралась, в последний раз — единогласно в 2022 году на четвертый срок.

Гарт входила в исполком Международной федерации санного спорта (с 2014 по 2022 год), а в декабре 2024 года вошла в состав исполнительного комитета Олимпийского комитета России.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо российские саночники будут выступать в нейтральном статусе и только в соревнованиях на санях-одиночках. Заезды мужчин с участием Павла Репилова пройдут 7 и 8 февраля. С 9 по 10 февраля на трассу выйдут женщины, где страну представит Дарья Олесик.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
санный спорт Олимпиада-2026 Павел Репилов Дарья Олесик
Павел Репилов фото
Павел Репилов
спортсмен
16 июля 2002 года
Дарья Олесик фото
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
Материалы по теме
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр
Спорт
Первые соревнования на Олимпиаде прервали из-за проблем со светом
Общество
Первые соревнования стартовали на Олимпиаде в Италии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Эксперты напомнили о «третьем факторе» на фоне отмены ДСНВ
РАДИО
 Политика, 12:37
ЦБ выпустил монеты с изображением огнеметной системы «Солнцепек» Финансы, 12:33
Пользователи сообщили о сбое в работе Т-Банка Технологии и медиа, 12:33
75% готовы доплачивать за полезный перекус. Как зайти на этот рынокПодписка на РБК, 12:30
Температура в Подмосковье минувшей ночью опустилась до минус 30,1 °C Общество, 12:27
Кремль выразил сожаление из-за непродления договора о ядерных ракетах Политика, 12:27
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Кириленко назвал лучших баскетболистов в истории Спорт, 12:24
Дилеры назвали минусы работы с китайскими марками. Причины и последствия Авто, 12:23
Россиянам напомнили о штрафе до ₽700 тыс. за борщевик и американский клен Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Российский хакер получил 16 лет за госизмену Политика, 12:12
В ХМАО возле заправки загорелся бензовоз Общество, 12:07