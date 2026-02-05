В клубе НХЛ подписание россиянина назвали лучшим за 100 лет

Генеральный менеджер «Рейнджерс» объяснил обмен российского форварда Панарина желанием дать ему шанс на титул и необходимостью перестройки команды

Артемий Панарин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри назвал Артемия Панарина лучшим приобретением клуба за всю его историю, комментируя обмен российского форварда в «Лос-Анджелес Кингз». Его слова приводит журналистка Молли Уокер в социальной сети X.

«Артемий — невероятный игрок, возможно, лучшее приобретение среди свободных агентов за 100-летнюю историю франшизы. Он заслуживает шанса на победу, и мы хотели дать ему этот шанс, пока перестраиваем команду», — сказал Друри. Он добавил, что решение об обмене игрока такого уровня далось непросто, но оно позволило получить «ценные активы на будущее».

Друри признал, что команда, считавшаяся претендентом на плей-офф, не оправдала ожиданий в этом сезоне и взял на себя ответственность за это. «Наши болельщики заслуживают Кубок Стэнли, а не команду, которая просто надеется попасть в плей-офф с позиции уайлд-кард», — заявил он, объясняя начало перестройки состава.

В результате обмена, который состоялся 4 февраля, «Рейнджерс» получили 20-летнего канадского нападающего без опыта выступлений в НХЛ Лиама Гринтри, а также условные выборы на драфтах НХЛ в третьем раунде 2026 года и четвертом раунде 2028 года. «Рейнджерс» сохранили за собой 50% от текущего контракта Панарина.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В нынешнем сезоне в 52 матчах он набрал 57 (19+38) очков. Его новый контракт с «Кингз» рассчитан на два года со среднегодовой зарплатой $11 млн.