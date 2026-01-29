Панарина вывели из состава клуба НХЛ на фоне разговоров об обмене

«Нью‑Йорк Рейнджерс» вывел из состава Панарина на фоне разговоров об обмене

Ранее Sportsnet сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать Панарину новое соглашение и его планируют обменять в другой клуб

Артемий Панарин (Фото: Leah Hennel / Getty Images)

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды в ожидании обмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

«Артемий Панарин не сыграет за «Рейнджерс» в предстоящем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» по причинам, связанным с ротацией состава. Предположительно, он не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не поменяется», — написал Фридман.

Контракт с Панариным рассчитан до конца этого сезона. Ранее Sportsnet сообщил, что 34-летнему хоккеисту не будут предлагать новое соглашение и россиянина планируют обменять в другой клуб. Позже агент игрока заявил «Спорт-Экспресс», что Панарин планирует остаться в НХЛ.

Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 52 матча, на его счету 57 очков по системе гол+пас (19+38).

Панарин в составе сборной России стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017). А со СКА (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина (2015).

«Рейнджерс» идет на последнем, 16-м, месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 54 игр на счету команды 50 очков.

До начала олимпийской паузы нью-йоркский клуб проведет еще три матча: с «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролиной Харрикейнз».