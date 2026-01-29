 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лион ПАОК 1 2,17 x 3,5 2 3,25 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Црвена Звезда Сельта 1 2,35 x 3,65 2 3 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Панатинаикос Рома 1 5,1 x 3,65 2 1,7 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Ноттингем Форест Ференцварош 1 1,52 x 4,1 2 6,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,36 x 20,75 2 3,35 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,65 x 53 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Спорт⁠,
0

Панарина вывели из состава клуба НХЛ на фоне разговоров об обмене

«Нью‑Йорк Рейнджерс» вывел из состава Панарина на фоне разговоров об обмене
Ранее Sportsnet сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать Панарину новое соглашение и его планируют обменять в другой клуб
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Leah Hennel / Getty Images)

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина вывели из состава команды в ожидании обмена в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х.

«Артемий Панарин не сыграет за «Рейнджерс» в предстоящем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» по причинам, связанным с ротацией состава. Предположительно, он не будет выступать за клуб до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не поменяется», — написал Фридман.

Контракт с Панариным рассчитан до конца этого сезона. Ранее Sportsnet сообщил, что 34-летнему хоккеисту не будут предлагать новое соглашение и россиянина планируют обменять в другой клуб. Позже агент игрока заявил «Спорт-Экспресс», что Панарин планирует остаться в НХЛ.

Хоккеист выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 52 матча, на его счету 57 очков по системе гол+пас (19+38).

Панарин в составе сборной России стал серебряным (2015) и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017). А со СКА (КХЛ) стал обладателем Кубка Гагарина (2015).

«Рейнджерс» идет на последнем, 16-м, месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После 54 игр на счету команды 50 очков.

До начала олимпийской паузы нью-йоркский клуб проведет еще три матча: с «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролиной Харрикейнз».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Рената Утяева
Артемий Панарин НХЛ россияне в НХЛ Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс
Материалы по теме
Панарин рассказал о замешательстве из-за отказа клуба продлевать контракт
Спорт
Панарин установил рекорд клуба НХЛ по скорости достижения 600 очков
Спорт
Панарин стал седьмым россиянином с 600 результативными передачами в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Китай открывает для иностранцев биржу металлов. Как это затронет РоссиюПодписка на РБК, 11:42
Селфи с последствиями. Как фото на работе приводит к увольнению Образование, 11:38
Worldcoin взлетел на 40% на новости о внедрении в будущую соцсеть OpenAI Крипто, 11:37
В Роспотребнадзоре считают, что в России «нет условий» для вируса Нипах Общество, 11:36
Умер чемпион мира по спортивной акробатике Василий Скакун Спорт, 11:34
Дворкович рассказал об обсуждении допуска шахматистов с флагом России
РАДИО
 Общество, 11:34
Саралиев анонсировал новый обмен телами погибших с Украиной Политика, 11:30
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Суд утвердил решение о признании ОПГ «Махонинские» экстремистской Общество, 11:29
Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на элитные новостройки Недвижимость, 11:25
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
ЛУКОЙЛ после сделки с Carlyle продолжил переговоры с другими компаниями Экономика, 11:22
В Пекине заявили, что России и США должны вернуться к выполнению ДСНВ Политика, 11:15
Генсек СНГ сообщил о планах Молдавии остаться в ряде выгодных соглашений Политика, 11:12
Панарина вывели из состава клуба НХЛ на фоне разговоров об обмене Спорт, 11:08