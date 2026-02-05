Звезда на цистерне. 70 лет назад СССР выиграл дебютную зимнюю Олимпиаду

В 1956 году 5 февраля прошло торжественное закрытие зимней Олимпиады в итальянской Кортина-д’Ампеццо, которая стала дебютной для сборной СССР. «РБК Спорт» вспоминает, как прошли Игры для команды

Фото: Olimpics

В преддверии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо исполняется 70 лет с момента закрытия Игр-1956, ставших дебютными для сборной СССР. Несмотря на то, что российская команда не примет участия в Играх-2026, отдельные спортсмены из нашей страны смогут выступить как нейтральные атлеты.

«РБК Спорт» вспоминает, как прошла первая Олимпиада в 1956 году для сборной СССР.

Мировая звезда проникла на стадион на молочной цистерне

Сборная СССР на церемонии открытия (Фото: сайт проекта "Красная Машина")

Спортсмены год целенаправленно готовились к выступлению на Олимпиаде — сначала в различных районах родной страны, затем в Австрии, Англии, Франции, Швейцарии и Германии. На Играх советская команда состояла из 55 человек.

По прибытии в Кортина д'Ампеццо спортсмены были сильно удивлены большим количеством людей и задавались вопросом, как город смог всех вместить. «По улицам бесконечным потоком двигались спортсмены, судьи, корреспонденты, туристы... Разные костюмы, разные наречия, разный цвет кожи... И только одно одинаково: любовь к спорту», — вспоминал капитан хоккейной сборной СССР Всеволод Бобров.

Несмотря на обилие спортсменов, зрителей и транспорта, в городе царила спокойная и организованная атмосфера. Благодаря указателям, контролерам и полицейским каждый легко находил нужное место.

Мэр города на приеме для представителей прессы, аккредитованных на Играх, заявил, что Кортина д'Ампеццо никогда не была хозяйкой столь великого спортивного форума. А он был таковым, поскольку «в нем впервые участвует такая могущественная спортивная держава, как Россия». «Присутствие здесь ее команды, безусловно, открывает новую страницу в истории зимних Олимпиад», — приводит слова мэра журналист Владимир Пашинин.

Video

Перед Олимпиадой случайным зрителем удивительного случая стал советский конькобежец Юрий Михайлов. Спортсмен увидел, как итальянской киноактрисе и мировой звезде Джине Лоллобриджиде так хотелось попасть на парад открытия, что она пробралась на стадион на молочной цистерне, так как билетов не было.

Были и моменты, когда итальянцы упрашивали советских спортсменов продать им что-нибудь из экипировки, словно это были олимпийские медали. Лыжник Колчин вспоминал, как к ним подходили и просили продать шапки. «Только не на тех напали, никто из советской команды свою шапку не продал. У самих первая», — рассказывал спортсмен.

Дебютанты стали лидерами

Советские атлеты участвовали во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания. Первым советским атлетом, завоевавшим медаль для СССР на этой Олимпиаде, стал лыжник Павел Колчин, занявший третье место в гонке на 30 км.

Первой советской чемпионкой зимних Игр стала лыжница Любовь Козырева, обогнавшая свою напарницу Радью Ерошину на 5 секунд в гонке на 10 км. Спорстменка ничего особенного от победы не ощутила, так как и до этого момента выигрывала важные соревнования, например, чемпионат мира 1954 года. «Конечно, все бросились меня поздравлять, но это, простите, было привычно», — говорила она.

Очень напряженным был и забег конькобежцев на 1500 м, где золото поделили Евгений Гришин и Юрий Михайлов, показавшие результат быстрее мирового рекорда. Вскоре Гришин поставил еще один рекорд на дистанции 500 м. Также советские спортсмены выиграли три из четырех конькобежных дисциплин, а на пятикилометровке лучшим стал Борис Шилков.

Юрий Михайлов (по центру) и Евгений Гришин (справа) (Фото: Olimpics)

Одну из последних золотых медалей завоевали лыжники: команда в составе Федора Терентьева, Павла Колчина, Николая Аникина и Владимира Кузина произвела сенсацию, опередив финских фаворитов на целую минуту.

Главной неожиданностью стала победа хоккейной сборной СССР. Тогда советские зрители с большим волнением задавались вопросом: сможет ли команда победить сильнейшего соперника (канадцев) и выиграть этот турнир? Итогом стала уверенная победа команды СССР над Канадой со счетом 2:0. Это при том, что у заокеанских игроков было больше преимуществ: опыт игры в закрытых помещениях, более качественная экипировка и богатая игровая практика на международных турнирах.

Именно после этой победы советских хоккеистов впервые раздался клич «Мо-лод-ец!», который вскоре стали скандировать болельщики на советских и российских трибунах во время различных спортивных соревнований.

По итогу советские спортсмены завоевали наибольшее количество медалей — 16 (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). При этом триумфальное выступление советской команды изменило расстановку сил на мировой спортивной арене.

Сколько заработали советские спортсмены за победы

Советским медалистам были выплачены на руки разные суммы — от 16 тыс. до 25 тыс. рублей (1600-2500 советских рублей после реформы 1961 года). Например, форвард Виктор Шувалов получил 16 тыс. после вычета «подоходного, по бездетности, культсбора и всего остального».

Спортсменам также предоставлялась возможность внеочередной покупки автомобиля «Победа» по талонам. Однако, по словам Шувалова, ему даже пришлось доплатить за машину из-за установки дополнительных деталей.

Кроме того, Павел и Алевтина Колчины через несколько месяцев после успешного выступления на Олимпиаде получили комнату площадью 20 квадратных метров в двухкомнатной квартире на Маяковке.