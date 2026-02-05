 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Звезда на цистерне. 70 лет назад СССР выиграл дебютную зимнюю Олимпиаду

Сборная СССР 70 лет назад выиграла медальный зачет на дебютных зимних Играх
Сюжет
Олимпиада-2026
В 1956 году 5 февраля прошло торжественное закрытие зимней Олимпиады в итальянской Кортина-д’Ампеццо, которая стала дебютной для сборной СССР. «РБК Спорт» вспоминает, как прошли Игры для команды
Фото: Olimpics
Фото: Olimpics

В преддверии зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо исполняется 70 лет с момента закрытия Игр-1956, ставших дебютными для сборной СССР. Несмотря на то, что российская команда не примет участия в Играх-2026, отдельные спортсмены из нашей страны смогут выступить как нейтральные атлеты.

«РБК Спорт» вспоминает, как прошла первая Олимпиада в 1956 году для сборной СССР.

Мировая звезда проникла на стадион на молочной цистерне

Сборная СССР на церемонии открытия&nbsp;
Сборная СССР на церемонии открытия 
(Фото: сайт проекта "Красная Машина")

Спортсмены год целенаправленно готовились к выступлению на Олимпиаде — сначала в различных районах родной страны, затем в Австрии, Англии, Франции, Швейцарии и Германии. На Играх советская команда состояла из 55 человек.

По прибытии в Кортина д'Ампеццо  спортсмены были сильно удивлены большим количеством людей и задавались вопросом, как город смог всех вместить. «По улицам бесконечным потоком двигались спортсмены, судьи, корреспонденты, туристы... Разные костюмы, разные наречия, разный цвет кожи... И только одно одинаково: любовь к спорту», — вспоминал капитан хоккейной сборной СССР Всеволод Бобров.

Несмотря на обилие спортсменов, зрителей и транспорта, в городе царила спокойная и организованная атмосфера. Благодаря указателям, контролерам и полицейским каждый легко находил нужное место.

Мэр города на приеме для представителей прессы, аккредитованных на Играх, заявил, что Кортина д'Ампеццо никогда не была хозяйкой столь великого спортивного форума. А он был таковым, поскольку «в нем впервые участвует такая могущественная спортивная держава, как Россия». «Присутствие здесь ее команды, безусловно, открывает новую страницу в истории зимних Олимпиад», — приводит слова мэра журналист Владимир Пашинин.

Звезда на цистерне. 70 лет назад СССР выиграл дебютную зимнюю Олимпиаду
Video

Перед Олимпиадой случайным зрителем удивительного случая стал советский конькобежец Юрий Михайлов. Спортсмен увидел, как итальянской киноактрисе и мировой звезде Джине Лоллобриджиде так хотелось попасть на парад открытия, что она пробралась на стадион на молочной цистерне, так как билетов не было.

Были и моменты, когда итальянцы упрашивали советских спортсменов продать им что-нибудь из экипировки, словно это были олимпийские медали. Лыжник Колчин вспоминал, как к ним подходили и просили продать шапки. «Только не на тех напали, никто из советской команды свою шапку не продал. У самих первая», — рассказывал спортсмен. 

Дебютанты стали лидерами

Советские атлеты участвовали во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания. Первым советским атлетом, завоевавшим медаль для СССР на этой Олимпиаде, стал лыжник Павел Колчин, занявший третье место в гонке на 30 км.

Первой советской чемпионкой зимних Игр стала лыжница Любовь Козырева, обогнавшая свою напарницу Радью Ерошину на 5 секунд в гонке на 10 км. Спорстменка ничего особенного от победы не ощутила, так как и до этого момента выигрывала важные соревнования, например, чемпионат мира 1954 года. «Конечно, все бросились меня поздравлять, но это, простите, было привычно», — говорила она.

Очень напряженным был и забег конькобежцев на 1500 м, где золото поделили Евгений Гришин и Юрий Михайлов, показавшие результат быстрее мирового рекорда. Вскоре Гришин поставил еще один рекорд на дистанции 500 м. Также советские спортсмены выиграли три из четырех конькобежных дисциплин, а на пятикилометровке лучшим стал Борис Шилков.

Юрий Михайлов (по центру) и Евгений Гришин (справа)
Юрий Михайлов (по центру) и Евгений Гришин (справа)
(Фото: Olimpics)

Одну из последних золотых медалей завоевали лыжники: команда в составе Федора Терентьева, Павла Колчина, Николая Аникина и Владимира Кузина произвела сенсацию, опередив финских фаворитов на целую минуту.

Главной неожиданностью стала победа хоккейной сборной СССР. Тогда советские зрители с большим волнением задавались вопросом: сможет ли команда победить сильнейшего соперника (канадцев) и выиграть этот турнир? Итогом стала уверенная победа команды СССР над Канадой со счетом 2:0. Это при том, что у заокеанских игроков было больше преимуществ: опыт игры в закрытых помещениях, более качественная экипировка и богатая игровая практика на международных турнирах.

Звезда на цистерне. 70 лет назад СССР выиграл дебютную зимнюю Олимпиаду

Именно после этой победы советских хоккеистов впервые раздался клич «Мо-лод-ец!», который вскоре стали скандировать болельщики на советских и российских трибунах во время различных спортивных соревнований.

По итогу советские спортсмены завоевали наибольшее количество медалей — 16 (7 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). При этом триумфальное выступление советской команды изменило расстановку сил на мировой спортивной арене.

Сколько заработали советские спортсмены за победы

Советским медалистам были выплачены на руки разные суммы — от 16 тыс. до 25 тыс. рублей (1600-2500 советских рублей после реформы 1961 года). Например, форвард Виктор Шувалов получил 16 тыс. после вычета «подоходного, по бездетности, культсбора и всего остального».

Спортсменам также предоставлялась возможность внеочередной покупки автомобиля «Победа» по талонам. Однако, по словам Шувалова, ему даже пришлось доплатить за машину из-за установки дополнительных деталей.

Кроме того, Павел и Алевтина Колчины через несколько месяцев после успешного выступления на Олимпиаде получили комнату площадью 20 квадратных метров в двухкомнатной квартире на Маяковке.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
Зимние Олимпийские игры Олимпиада СССР победа медали медальный зачет
