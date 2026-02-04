70 лет золоту сборной СССР по хоккею на дебютной Олимпиаде. Как это было

70 лет назад сборная СССР по хоккею триумфально дебютировала на Олимпиаде в итальянской Кортина-д’Ампеццо. С какими проблемами столкнулись советские хоккеисты и сколько игрокам заплатили за победу - в материале «РБК Спорт»

Хоккейная сборная СССР на Олимпиаде-1956 (Фото: Международный Олимпийский Комитет (МОК))

Сборная России по хоккею впервые в 2026 году пропустит зимние Олимпийские игры. Они пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо. А ведь 70 лет назад именно в Кортина-д’Ампеццо отечественная сборная триумфально дебютировала на Олимпиаде.

«РБК Спорт» вспоминает, как сборная СССР смогла обыграть Канаду и сотворить историю.

С каким проблемами столкнулись советские хоккеисты

Фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Основной проблемой для советских хоккеистов перед Олимпиадой стала высота в Кортина д’Ампеццо (1200 метров). Чтобы подготовиться к этим условиям, руководство сборной решило провести тренировочные сборы в Домбайской долине на Кавказе, на высоте 1600 метров. Предполагалось, что акклиматизация в более сложных условиях поможет команде легче адаптироваться к высокогорью во время Игр.

«Шутки шутками, а удачное решение проблемы акклиматизации оказалось не последним фактором, позволившим советской команде выступать на всем протяжении турнира, не испытывая кислородного голодания, чего, пожалуй, не скажешь о других, и в частности, о тех же канадцах», — писал в своей книге защитник сборной СССР Николай Сологубов.

В отличие от канадцев и американцев, советской сборной также было сложно играть на закрытых катках, но перед Олимпиадой они немного потренировались в таких условиях, играя в Англии и Франции. Правда, эти условия сложно было назвать идеальными: «Играли как во вредном цехе — дышать нечем», — вспоминал Шувалов, поскольку зрителям разрешалось курить прямо во время игры.

Советские хоккеисты имели менее современное снаряжение, чем их соперники. Еще на ЧМ-1954 канадцы были удивлены самодельным доработкам и уникальным элементам советской амуниции, например, раскладным щиткам вратаря Бориса Петелина. «Канадцы на них смотрели и только ахали», — рассказывал форвард Виктор Шувалов.

Как-то Шувалов решил поменяться клюшками с канадцем и практически месяц играл ею после приезда в Союз, так как она была намного прочнее сделана, и крюк долго не ломался.

Как складывался олимпийский турнир для сборной сборная СССР

Фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Перед дебютной Олимпиадой сборная СССР уже добилась определенных успехов на международной арене. В 1954 году советские хоккеисты дебютировали на чемпионате мира и сразу же завоевали золото, выиграв у канадцев (7:2). На следующий год они стали серебряными призерами, проиграв канадцам со счетом 0:5.

Хоккейные турниры Олимпийских игр долгое время проходили при доминировании Канады. Единственное поражение родоначальники хоккея потерпели в 1936 году, уступив Великобритании, в составе которой выступали игроки, выросшие в самой Канаде. Для участия в международных соревнованиях канадцы не собирали «сборную» в современном понимании: они просто отправляли клуб-чемпион. На Играх в Италии Канаду представляла команда «Китченер-Ватерлоо».

На старте олимпийского турнира сборная СССР легко заняла первое место в своей группе C, обыграв Швецию и Швейцарию. При этом дебютный матч со скандинавами начался не лучшим образом — советская команда пропустила гол в начале матча. Первую шайбу сборной СССР на Олимпийских играх забросил Евгений Бабич. Именно он сравнял счет. А во втором с его передачи Всеволод Бобров забросил победную шайбу. В итоге сборная победила (5:1).

Главное преимущество сборной СССР заключалось в разнообразии: если одна тройка сталкивалась с трудностями, ее сменяла другая, играющая в ином стиле. Эта непредсказуемость не позволяла соперникам полностью адаптироваться к тактике советской команды.

В финальный раунд прошли шесть команд: СССР, Канада, Чехословакия, Швеция, ФРГ и США. Заключительный день был критически важен: три команды могли набрать по восемь очков, что свело бы исход борьбы за медали к разнице шайб (количеству забитых и пропущенных. — прим. «РБК Спорт»). Однако сборная СССР, с каждым матчем наращивая обороты, не оставила шансов соперникам.

Фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Перед решающим матчем СССР и Канады советские игроки услышали с трибун дружное скандирование «Шай-бу! Шай-бу!». Хоккеисты переглянулись, поняв, что на трибунах находятся и советские болельщики (что в те времена было большой редкостью). «Представьте, это милое, привычное слово, эти родные голоса так поднимают настроение!» — писал в своей книге капитан сборной СССР Всеволод Бобров.

Матч в большей степени шел под диктовку советской сборной. После того как Юрий Крылов открыл счет во втором периоде, а Валентин Кузин закрепил успех в начале третьего, советская команда одержала уверенную победу над Канадой — счет 2:0 в пользу советских игроков. В этом матче вратарь Николай Пучков установил рекорд, став первым, кто оформил «сухой» матч против двух североамериканских команд на одном турнире.

Звук пастушьего рожка, заменившего привычную ныне сирену ознаменовал триумф сборной СССР под руководством Аркадия Чернышев.

Группа советских туристов, в которой присутствовали писатели Лев Кассиль, Михаил Шолохов, Константин Симонов, Юрий Трифонов, начали скандировать «Мо-лод-цы!». Иностранный корреспондент, услышав выкрики более чем сотни болельщиков, обратился к Кассилю, чтобы понять значение этого слова.

Писатель не дал короткого определения, но объяснил, что скандирование заключает в себе не только похвалу, но и патриотическую благодарность, восхищение и гордость за игру советских хоккеистов. «Молодец» — это выражение всех чувств болельщиков. После этого клич стал активно звучать на советских и российских трибунах.

Именно на Олимпиаде-1956 года с трибун начали скандировать «Мо-лод-цы!». Впервые это произошло после победы советских лыжников. Именно они принесли первую медаль зимней Олимпиады для СССР.

«В хоккее еще никогда не было более достойного чемпиона»

После победы шведская газета «Ню Даг» провозгласила победу советских хоккеистов триумфом европейской школы хоккея. «А итальянская спортивная газета писала: «Пожалуй, в хоккее с шайбой еще никогда не было более достойного олимпийского чемпиона, чем нынешний», — говорится в книге Боброва.

В раздевалке исборной СССР не оказалось алкоголя, чтобы отметить победу, в связи с чем комментатор Вадим Синявский купил в аптеке две бутылки медицинского спирта.

Именно после этого турнира в Канаде впервые всерьез заговорили о необходимости создания полноценной хоккейной сборной. А советская сторона предложила канадцам серию товарищеских матчей, что в будущем заложило основу для легендарной Суперсерии-1972 (серия из восьми товарищеских хоккейных матчей между сборными).

Сколько игрокам СССР заплатили за победу

Фото: Федерация хоккея России (ФХР)

За победу на Олимпиаде советские хоккеисты получили неофициально ₽25 тыс. — значительную сумму по тем временам. Личная выплата Шувалову составила ₽16 тыс. после вычета «подоходного, по бездетности, культсбора и всего остального».

При этом ему предоставили возможность вне очереди приобрести автомобиль «Победа». «А там как раз приемничек сделали, хромировочку, и она уже 20 тысяч стоила. Пришлось даже доплачивать», — сказал советский хоккеист в интервью ХК ЦСКА.