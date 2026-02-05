Кириленко назвал лучших баскетболистов в истории

В своем топе Кириленко выделил по два игрока на каждую позицию

Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола и участник Матча звезд НБА Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» назвал лучших баскетболистов всех времен.

«Мы не можем объективно сравнивать игроков разных эпох, хотя я понимаю, что люди всегда будут пытаться это делать. Это просто неблагодарная история. Но я давно для себя составил свой топ-13: по два на каждую позицию + уайлд-кард», — пояснил Кириленко.

В позиции разыгрывающих он выбрал двух игрок. «Мэджик Джонсон и Стеф Карри. «Кого ставить первым, зависит от предпочтений: если вам ближе разыгрывающий с передачами, то это Мэджик Джонсон, если атакующий с броском — Стеф Карри. В целом это примерно одно и то же».

На позиции атакующего защитника (шутинг-гарда) в его топе находятся Майкл Джордан и Коби Брайант. «На мой взгляд, Коби — это тот же Майкл Джордан, только в другое время. Но личные эмоции моего детства связаны именно с Джорданом, поэтому я его выделяю первым», — добавил Кириленко.

В категории легких форвардов он назвал Леброна Джеймса и Ларри Бёрда. Среди тяжелых форвардов и центровых его выбор пал на Тима Данкана и Билла Рассела, причем о последнем Кириленко заметил: «Я не особо видел Билла Рассела, но у него 11 чемпионских титулов, поэтому заслуженно находится здесь».

Позицию центровых заняли Карим Абдул-Джаббар и Шакил О’Нил, а в качестве первого кандидата на добавление в десятку Кириленко упомянул Хакима Оладжьювона.

Отдельно президент РФБ объяснил свой ключевой критерий — количество чемпионских титулов. Именно поэтому, по его словам, такие современные звезды как Кевин Дюрант и Никола Йокич пока остаются за пределами основной десятки. «Все игроки, которые входят в десятку, имеют минимум три титула. Те, у кого титулов пока не хватает, еще не попадают в десятку», — заявил он.

По этой же причине в список не вошли Уилт Чемберлен, выигравший чемпионат лишь однажды, и Карл Мэлоун, не становившийся чемпионом НБА.