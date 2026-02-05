 Перейти к основному контенту
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Кириленко спрогнозировал увеличение числа россиян в НБА

Глава Российской федерации баскетбола объяснил свой оптимизм успешным дебютом в текущем сезоне НБА двух россиян — Демина и Голдина
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» выразил уверенность, что в ближайшие 4–5 лет как минимум пять российских игроков попадут в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) или ее фарм-лигу G-Лигу.

По его прогнозу, в ближайшие годы можно ожидать прихода в сильнейшую лигу мира новой волны отечественных талантов.

«Есть много ребят, которые находятся на пути к следующему шагу. Я думаю, что в ближайшие 4–5 лет мы увидим еще минимум пять человек либо в НБА, либо в G-лиге. Я вижу, что сейчас формируется хорошее молодое поколение, которое готово делать следующий шаг, в том числе и шаг в НБА» — заявил Кириленко.

Прогноз главы федерации звучит на фоне уже состоявшегося прорыва в текущем сезоне. Впервые за 21 год в НБА дебютировали и набрали очки сразу два российских баскетболиста. Центровой «Майами Хит» 24-летний Владислав Голдин заработал свои первые очки результативным броском сверху в матче против «Чикаго Буллз». Голдин, не выбранный на драфте, подписал с «Майами» двусторонний контракт и также выступает за фарм-клуб в G-Лиге.

Вторым дебютантом стал 19-летний Егор Демин — восьмой номер драфта-2025, защитник «Бруклин Нетс» не просто дебютировал, а стал игроком основного состава и даже был номинирован на звание лучшего новичка месяца в Восточной конференции в январе 2026 года. Демин уже успел установить рекорд НБА среди новичков, сделав минимум один трехочковый бросок в 34 матчах подряд.

Последний раз двое россиян дебютировали в НБА в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин. Тогда оба тоже набрали очки в дебютном сезоне.

Екатерина Халимовская
Баскетбол Андрей Кириленко Российская федерация баскетбола (РФБ) НБА
