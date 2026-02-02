Впервые за 21 год двое россиян набрали очки в дебютном сезоне НБА
Российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин набрал первые очки в НБА. Игра с «Чикаго Буллз» (134:91) стала для 24-летнего россиянина второй в карьере НБА.
Он появился на площадке в четвертой четверти и заработал первые очки броском сверху. Всего за семь минут на площадке Голдин набрал четыре очка (два из двух с игры), один подбор, одну передачу и один блок-шот.
После игры партнеры по команде облили россиянина водой в честь первого очка в НБА.
Дебютный матч в НБА с «Бостон Селтикс» (116:129) для 24-летнего центрового состоялся 20 декабря 2025 года. Он сыграл 55 секунд и успел оформить одну результативную передачу.
Голдин не был выбран на прошедшем драфте НБА, но затем подписал двусторонний контракт с «Майами». В Джи-Лиге НБА (в фарм-клубе «Хит») россиянин провел семь матчей, в среднем набирая 15,7 очка и делая 9,4 подбора.
Центровой в минувшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). Он является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, а после резкого увеличения роста перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, после уехал в США.
Голдин стал вторым россиянином, дебютировавшим в НБА в нынешнем сезоне и набравшим очки. 19-летний Егор Демин является основным игроком «Бруклин Нетс». Последний раз двое россиян дебютировали в НБА в 2004 году — Виктор Хряпа и Павел Подкользин. Тогда оба тоже набрали очки в дебютном сезоне.
