Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина

Кириленко признал хороший любительский уровень хоккеиста и гарантировал ему место в своей медийной команде

Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и президент медийной баскетбольной команды Dawgs Андрей Кириленко в беседе с «РБК Спорт» отметил «приличную» баскетбольную игру игрока НХЛ Александра Овечкина, однако исключил возможность его выступлений на профессиональном уровне.

«Сашка сам играет в баскетбол, и всегда, когда он летом приезжает в межсезонье, участвует в благотворительных турнирах», — заявил глава федерации.

По мнению Кириленко, хоккеист мог бы стать «украшением» медиалиги, если бы всерьез увлекся этой идеей. В качестве владельца команды Dawgs Кириленко сделал символическое предложение.

«Если он захочет когда-то участвовать в медиалиге, то место в команде Dawgs свободно. Вот я, как президент Dawgs, гарантирую место ему в составе. Конечно же, когда у тебя медийные персоны такого уровня, это привлекает большое внимание. Я не могу даже его назвать медийной персоной. Он суперспортсмен», — сказал Кириленко.

«Хочет ли он играть в баскетбол? Я не знаю. Если он приедет и захочет, скажет «я хочу играть в баскетбол», конечно, он будет сразу же в нашей команде».

Отвечая на вопрос о шансах Овечкина в низших профессиональных лигах, Кириленко был предельно категоричен, отметив разницу в динамике и требованиях.

«Ну, конечно же, нет. Если бы он тренировался, регулярно занимался баскетболом, то почему нет? Но, так вот с кондачка, как говорят, зайти и вдруг сразу начать играть... мне кажется, это нереально. Саня играет в баскетбол очень прилично, но если мы говорим про профессиональную составляющую, динамика другая», — резюмировал он.

Мать хоккеиста Татьяна Овечкина — советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, баскетбольный тренер. С 1967 по 1982 год выступала за московский баскетбольный клуб «Динамо» на позиции разыгрывающего защитника. В 1981 году завершила карьеру и перешла на тренерскую работу в спортивную школу «Динамо», с 1990 по 2002 год возглавляла женскую баскетбольную команду мастеров «Динамо».

Овечкина сыграла важную роль в профессиональной карьере своего сына: сопровождала его на тренировках, прививала дисциплину и участвовала в подписании первого контракта.

Александр Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги. В 2018 году вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли.