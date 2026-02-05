Кириленко рассказал о проблемах российских команд после снятия санкций

Глава РФБ заявил, что окончательное решение по возвращению российского баскетбола ФИБА может принять в апреле, но визовые барьеры остаются главной проблемой

Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» рассказал про возможное возвращении российского баскетбола на международную арену, При этом он назвал визовые и политические ограничения почти непреодолимым препятствием.

«Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3х3. Но пока немножко не понимаю, как это будет действовать», — заявил Кириленко.

По его словам, даже после снятия санкций со стороны спортивных федераций команды могут столкнуться с проблемами. «Даже если мы вернемся обратно, будет существовать огромная проблема, связанная с визами, с выездами за границу, особенно в Европу. То есть все равно есть недружелюбное поле на политическом уровне. Я уверен, что половина не получит визы или приедет, но может столкнуться с какими-то таможенными проблемами. Может быть, такого и не случится, но мы должны быть готовы к таким проблемам», — рассказал президент РФБ.

Профессиональные спортсмены и делегации запрашивают национальные долгосрочные визы (категория D), шенгенские визы (категория C) для краткосрочных соревнований или визы с ограниченным территориальным действием (LTV).

Однако российские спортсмены встречаются с проблемами при въезде в ряд стран, в числе которых Германия, Чехия, Польша и страны Прибалтики.

Накануне зимних Олимпийских игр 2026 года более 20 российских спортсменов, получивших нейтральный статус, лишились возможности пройти отбор из-за проблем с визами в ЕС и США. Наиболее остро проблема затронула представителей фристайла, сноуборда, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. Например, почти все российские фристайлисты и сноубордисты пропустили этапы Кубка мира. В Федерации прыжков с трамплина сообщили, что визы атлетам могли быть оформлены только к 22-23 января, тогда как дедлайн квалификации истек 18 января, что полностью лишило их шансов.

Ситуация усугубилась из-за позднего получения некоторыми атлетами нейтрального статуса и рождественских каникул в Европе. Помимо этого власти ряда стран (например Латвии) сообщили, что их законодательство запрещает разрешает въезд гражданам России.