Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,02 x 19 2 100 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,03 x 15 2 100 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 100 x 12,5 2 1,03 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,75 x 3,25 2 2,6 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Кириленко рассказал о проблемах российских команд после снятия санкций

Глава РФБ заявил, что окончательное решение по возвращению российского баскетбола ФИБА может принять в апреле, но визовые барьеры остаются главной проблемой
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» рассказал про возможное возвращении российского баскетбола на международную арену, При этом он назвал визовые и политические ограничения почти непреодолимым препятствием.

Андрей Кириленко — РБК: «Овечкину место в моей команде обеспечено»
Спорт
Андрей Кириленко

«Я вижу положительную динамику. У меня есть уверенность, что в этом году баскетбол в каком-то формате вернется обратно. Либо это будут детские соревнования, либо клубные соревнования, сборные, может быть, баскетбол 3х3. Но пока немножко не понимаю, как это будет действовать», — заявил Кириленко.

По его словам, даже после снятия санкций со стороны спортивных федераций команды могут столкнуться с проблемами. «Даже если мы вернемся обратно, будет существовать огромная проблема, связанная с визами, с выездами за границу, особенно в Европу. То есть все равно есть недружелюбное поле на политическом уровне. Я уверен, что половина не получит визы или приедет, но может столкнуться с какими-то таможенными проблемами. Может быть, такого и не случится, но мы должны быть готовы к таким проблемам», — рассказал президент РФБ.

Кириленко рассказал о проблемах российских команд после снятия санкций
Video

Профессиональные спортсмены и делегации запрашивают национальные долгосрочные визы (категория D), шенгенские визы (категория C) для краткосрочных соревнований или визы с ограниченным территориальным действием (LTV). 

Однако российские спортсмены встречаются с проблемами при въезде в ряд стран, в числе которых Германия, Чехия, Польша и страны Прибалтики.   

Накануне зимних Олимпийских игр 2026 года более 20 российских спортсменов, получивших нейтральный статус, лишились возможности пройти отбор из-за проблем с визами в ЕС и США. Наиболее остро проблема затронула представителей фристайла, сноуборда, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. Например, почти все российские фристайлисты и сноубордисты пропустили этапы Кубка мира. В Федерации прыжков с трамплина сообщили, что визы атлетам могли быть оформлены только к 22-23 января, тогда как дедлайн квалификации истек 18 января, что полностью лишило их шансов.

Ситуация усугубилась из-за позднего получения некоторыми атлетами нейтрального статуса и рождественских каникул в Европе. Помимо этого власти ряда стран (например Латвии) сообщили, что их законодательство запрещает разрешает въезд гражданам России.

Екатерина Халимовская
Андрей Кириленко Российская федерация баскетбола (РФБ) Баскетбол
