Агент Овечкина объяснил успехи россиянина в нынешнем сезоне НХЛ

Глеб Чистяков рассказал, что российский хоккеист внес некоторые изменения в свою предсезонную подготовку, и они сработали

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показывает отличную игру в нынешнем сезоне НХЛ благодаря изменениям в своей предсезонной подготовке. Такое мнение высказал агент хоккеиста Глеб Чистяков.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 25 шайб и 14 передач в 37 встречах. За весь прошлый сезон россиянин забил 31 гол.

«Я знаю, что Саша внес некоторые изменения в предсезонную подготовку. Детально я говорить об этом не буду. Но то, что изменения были внесены, — это точно. И они сработали», — сказал Чистяков, которого цитирует телеграм‑канал медиакоманды Овечкина.

Чистяков отметил, что и «Вашингтон» стал в нынешнем сезоне сильнее. «Была сделана большая работа генеральным менеджером и руководством, пришли новые игроки, которые усилили «Вашингтон». И это все в совокупности дает такой хороший результат. Если бы не травма, результат Александра мог бы быть еще лучше», — добавил агент.

Теперь на счету Овечкина 878 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 16 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

«Вашингтон» набрал 77 очков в 53 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.