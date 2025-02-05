Одноклубник Овечкина восхитился его шайбой за 0,1 секунды до сирены
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон восхитился капитаном команды Александром Овечкиным, который забросил шайбу за 0,1 секунды до сирены в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз».
«Вашингтон» победил со счетом 6:3. Овечкин поразил пустые ворота в концовке. Российскому форварду осталось забить еще 16 раз, чтобы повторить рекорд НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки.
«Произошло что-то особенное. Его способность сделать ложный замах за три секунды до конца и забить за десятую долю секунды… Удивительно видеть, как шайба влетает в ворота за столько времени до конца», — сказал Уилсон, которого цитирует сайт НХЛ.
Овечкин забил в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего форварда 25 шайб и 14 передач в 37 встречах.
Для россиянина этот сезон стал 19-м, в котором он достиг отметки в 25 шайб. По этому показателю он вышел на чистое второе место в истории НХЛ, опередив Яромира Ягра (18). Рекорд принадлежит Горди Хоу (20).
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