«Ак Барс» поддержал 10-летнего фаната, задержанного из-за брошенной кепки
В казанском «Ак Барсе» считают несправедливым задержание болельщиков клуба на гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА за брошенную на лед кепку. Об этом «Матч ТВ» заявили в пресс-службе команды.
Встреча состоялась 4 февраля и завершилась победой «Ак Барса» со счетом 8:3. Хет-трик сделал Артем Галимов. Издание «Бизнес Online» сообщило, что болельщику «Ак Барса» Андрею Домареву и его десятилетнему сыну не удалось досмотреть игру до конца. Их задержали за выброс кепки на лед (это давняя традиции в хоккее после хет-триков, и она разрешена регламентом КХЛ) и отпустили только после окончания игры.
«Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим целям КХЛ и клубов по популяризации спорта. Регламент КХЛ — глубоко проработанный документ, составленный с учетом хоккейной специфики и традиций нашего спорта, потому мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги», — заявили в «Ак Барсе».
Там добавили, что молодой болельщик вместо «позитивного опыта посещения новейшей арены страны и удовольствия от победы любимой команды получил лишь стресс». Общей задачей с КХЛ и СКА в казанском клубе назвали принятие мер, что подобные ситуации не повторялись
«Ак Барс» всегда будет поддерживать своих болельщиков и постарается изменить впечатление о хоккее, оставшееся у ребенка», — отметили в клубе.
Галимов записал для молодого фаната специальное видео с благодарностью и передал ему свое джерси с автографом и другую атрибутику «Ак Барса».
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