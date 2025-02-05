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Чемпион КХЛ второй раз в сезоне проиграл «Трактору»

Чемпион КХЛ «Металлург» второй раз в сезоне проиграл «Трактору»
Магнитогорский «Металлург» уступил в гостях лидеру Восточной конференции со счетом 2:5
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Магнитогорский «Металлург» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Григорий Дронов (5-я минута), Виталий Кравцов (9), Никита Коростелев (33), Василий Глотов (34) и Александр Рыков (43). У проигравших отличились Трой Джозефс (19) и Даниил Вовченко (38).

Ранее в нынешнем сезоне у «Трактора» были одна победа и одно поражение в матчах с «Металлургом» (4:0, 3:5).

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«Трактор» набрал 76 очков в 55 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», действующий чемпион КХЛ, с 66 очками в 53 встречах расположился на пятой строчке.

В следующем матче «Трактор» 12 февраля снова дома сыграет с «Металлургом».

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