Чемпион КХЛ второй раз в сезоне проиграл «Трактору»
Магнитогорский «Металлург» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 2:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Григорий Дронов (5-я минута), Виталий Кравцов (9), Никита Коростелев (33), Василий Глотов (34) и Александр Рыков (43). У проигравших отличились Трой Джозефс (19) и Даниил Вовченко (38).
Ранее в нынешнем сезоне у «Трактора» были одна победа и одно поражение в матчах с «Металлургом» (4:0, 3:5).
«Трактор» набрал 76 очков в 55 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», действующий чемпион КХЛ, с 66 очками в 53 встречах расположился на пятой строчке.
В следующем матче «Трактор» 12 февраля снова дома сыграет с «Металлургом».
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