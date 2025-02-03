Никиту Гусева в седьмой раз в карьере признали лучшим форвардом недели в КХЛ

Гусева в седьмой раз в карьере признали лучшим форвардом недели в КХЛ

В число лучших игроков недели вошли нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, защитник «Авангарда» Семен Чистяков, вратарь «Трактора» Зак Фукале и 19-летний хоккеист СКА Иван Демидов

Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, на счету которого три гола и две передачи в трех матчах, был признан лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

«Динамо» на прошлой неделе проиграло «Локомотиву» (1:2) и СКА (3:4 в овертайме), а также победило «Торпедо» (4:2). Гусев вошел в число лучших игроков недели в седьмой раз за карьеру.

Среди вратарей лучшим признали Зака Фукале, который помог челябинскому «Трактору» выиграть два матча и еще в одном взять очки. Фукале отражал в среднем 95,45% бросков, а против «Витязя» сыграл на ноль (в восьмой раз в сезоне).

Семен Чистяков из омского «Авангарда» стал лучшим защитником (два гола и две передачи в четырех матчах), а 19-летний форвард петербургского СКА Иван Демидов, оформивший первый хет-трик в лиге, — лучшим новичком.