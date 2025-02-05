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Дубль Дзюбы принес «Акрону» победу над призером чемпионата Китая

Тольяттинский клуб обыграл китайский «Чэнду Жунчэн» со счетом 3:1
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли китайский «Чэнду Жунчэн» в товарищеском матче на сборах в Дубае со счетом 3:1.

В составе победителей дубль сделал Артем Дзюба (15-я и 33-я минуты), также отличился Сергей Грибов (51).

В января «Акрон» уже встречался на сборах с «Чэнду Жунчэн», бронзовым призером чемпионата Китая. Тогда российская команда уступила со счетом 1:3.

«Акрон» с 22 очками в 18 турах ушел на зимний перерыв на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Акрон Артем Дзюба
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