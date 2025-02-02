В УЕФА выразили надежду на допуск сборной России в 2025 году
Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что надеется на возвращение российского спорта, в том числе футбольной сборной, на международные соревнования в 2025 году. Об этом он заявил на выборной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве.
Лакович отметил, что, возможно, он один из немногих, кто понимает чувства российских спортсменов в ситуации с отстранением. Он напомнил, что Сербия из-за санкций ООН между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований, включая Олимпиаду в Барселоне, футбольные Евро и чемпионат мира.
«Спорт должен объединять и сплачивать людей, а не разъединять их. Спорт должен оставаться полностью независим от политического влияния. Этот принцип был грубо нарушен в 1992 году для Сербии. К великому сожалению, то же происходит сегодня в отношении России», — сказал Лакович, которого цитирует пресс-служба РФС.
Позднее на пресс-конференции Лакович отметил, что тема допуска российских сборных и клубов «открыто обсуждается в УЕФА», об этом говорят на заседаниях и планируют продолжать обсуждать ее в 2025 году.
Президент РПЛ Александр Алаев заявил «Матч ТВ», что слова Лаковича — это «свет в конце туннеля», так как тот «поставил ориентир на наше возвращение в 2025 году». «Если такой человек официально говорит со сцены, значит, за этими словами что‑то стоит», — добавил Алаев.
Ранее глава УЕФА Александер Чеферин неоднократно говорил, что российские команды будут отстранены от окончания военных действий на Украине.
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