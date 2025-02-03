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Две российские теннисистки снялись с крупного турнира в Абу-Даби

Екатерина Александрова и Полина Кудерметова снялись с турнира WTA в Абу-Даби
Екатерину Александрову, накануне выигравшую турнир в Линце, заменила японка Утидзима, а Полину Кудерметову — ее сестра Вероника
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова после победы на турнире в австрийском Линце снялась с крупных соревнований в Абу-Даби, сообщается на сайте WTA.

В первом круге Александрова должна была играть с канадкой Лейлой Фернандес, россиянку заменила японка Моюка Утидзима.

Еще одну россиянку, Полину Кудерметову, на турнире заменила ее сестра Вероника, которая встретится с Людмилой Самсоновой.

Также в Абу-Даби выступят Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

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Призовой фонд турнира в Абу-Даби превышает $1 млн, его победительница получит 500 рейтинговых очков.

Россиянки доходили до финала в Абу-Даби на протяжении последних трех лет.

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