Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Египта
Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной сборной Руя Витории по итогам Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба EFA в соцсети X.
Руководство EFA поблагодарило португальца и его штаб и будет искать другого иностранного специалиста на этот пост. Команду временно возглавит Мохамед Юссеф.
Витория работал со сборной Египта с лета 2022 года, его контракт был рассчитан на четыре года.
Египтяне к моменту назначения Витории уже упустили шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. На Кубке африканских наций они в 1/8 финала проиграли ДР Конго в серии пенальти.
С мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак», с которым занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но «красно-белые» не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения со стороны УЕФА. В РПЛ «Спартак» к моменту увольнения Витории выиграл шесть матчей из 18 и занимал девятое место.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности