Бывшего тренера «Спартака» уволили из сборной Египта

Португалец Руй Витория работал с египетской командой с июля 2022 года, но на Кубке африканских наций не смог вывести ее в четвертьфинал

Руй Витория (Фото: Michael Regan / Getty Images)

Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной сборной Руя Витории по итогам Кубка африканских наций. Об этом сообщила пресс-служба EFA в соцсети X.

Руководство EFA поблагодарило португальца и его штаб и будет искать другого иностранного специалиста на этот пост. Команду временно возглавит Мохамед Юссеф.

Витория работал со сборной Египта с лета 2022 года, его контракт был рассчитан на четыре года.

Египтяне к моменту назначения Витории уже упустили шансы попасть на чемпионат мира в Катаре. На Кубке африканских наций они в 1/8 финала проиграли ДР Конго в серии пенальти.

С мая по декабрь 2021 года Витория возглавлял московский «Спартак», с которым занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но «красно-белые» не смогли сыграть в плей-офф из-за отстранения со стороны УЕФА. В РПЛ «Спартак» к моменту увольнения Витории выиграл шесть матчей из 18 и занимал девятое место.