В армянском клубе опровергли отказ играть с командами РПЛ из-за украинцев
Председатель правления вице-чемпиона Армении «Пюника» Артур Согомонян назвал слухами информацию о том, что клуб отменил три матча с российскими командами на сборе в Турции, чтобы не потерять спарринги с украинскими клубами. Его слова приводит «Чемпионат».
Ранее в понедельник, 5 февраля, журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что «Пюник» решил не играть с «Оренбургом», «Крыльями Советов» (оба — РПЛ) и «Химками» (Первая лига).
Старший тренер «Пюника» Роман Монарев сообщил «Матч ТВ», что из-за игр с российскими клубами его команда осталась бы без спаррингов с «Шахтером», «Зарей» и «Александрией», а в конце сбора найти других соперников было бы трудно.
Согомонян признал, что «вначале случились какие-то несостыковки», но это «исключительно технические вопросы, точно не национальные».
«Мы считаем, что спорт вне политики, и связи с Россией наиболее прочные. Недавно наш футболист перешел в «Сочи», приезжаем в Россию на детские турниры. Я и сам российский бизнесмен. Поэтому подобных вопросов точно нет», — сказал Согомонян, отметив, что последние игры планируются именно с российскими командами.
В «Крыльях Советов» сообщили «Спорт-Экспрессу», что нашли нового соперника для матча 7 февраля и что «Пюник» не будет выплачивать денежную компенсацию.
У «Химок» на 11 февраля уже запланирован матч с КАМАЗом из Набережных Челнов.
В составе «Пюника» играют украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков.
Ранее украинские «Динамо», «Ворскла», «Рух» и «Черноморец» сообщали, что не будут играть с соперниками, в том числе иностранными, которые проводили матчи с российскими клубами.
Киевский клуб при этом осудил казахстанский «Ордабасы» за выбор в качестве соперника воронежского «Факела».
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