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В армянском клубе опровергли отказ играть с командами РПЛ из-за украинцев

Согомонян: отказ «Пюника» играть с российскими клубами из-за украинцев — слухи
Владелец армянского «Пюника» Артур Согомонян заявил, что товарищеские матчи клуба с российскими командами сорвались не из-за боязни потерять украинских соперников, а из-за технических несостыковок
Защитник &laquo;Пюника&raquo; Джеймс Сантос
Защитник «Пюника» Джеймс Сантос (Фото: Suvad Mrkonjic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель правления вице-чемпиона Армении «Пюника» Артур Согомонян назвал слухами информацию о том, что клуб отменил три матча с российскими командами на сборе в Турции, чтобы не потерять спарринги с украинскими клубами. Его слова приводит «Чемпионат».

Ранее в понедельник, 5 февраля, журналист Иван Карпов написал в телеграм-канале, что «Пюник» решил не играть с «Оренбургом», «Крыльями Советов» (оба — РПЛ) и «Химками» (Первая лига).

Старший тренер «Пюника» Роман Монарев сообщил «Матч ТВ», что из-за игр с российскими клубами его команда осталась бы без спаррингов с «Шахтером», «Зарей» и «Александрией», а в конце сбора найти других соперников было бы трудно.

Согомонян признал, что «вначале случились какие-то несостыковки», но это «исключительно технические вопросы, точно не национальные».

«Мы считаем, что спорт вне политики, и связи с Россией наиболее прочные. Недавно наш футболист перешел в «Сочи», приезжаем в Россию на детские турниры. Я и сам российский бизнесмен. Поэтому подобных вопросов точно нет», — сказал Согомонян, отметив, что последние игры планируются именно с российскими командами.

Украинцы не будут играть с «Ордабасы» после его матча с клубом РПЛ
Спорт
Фото:Krzysztof Porebski / Keystone Press Agency / Global Look Press

В «Крыльях Советов» сообщили «Спорт-Экспрессу», что нашли нового соперника для матча 7 февраля и что «Пюник» не будет выплачивать денежную компенсацию.

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У «Химок» на 11 февраля уже запланирован матч с КАМАЗом из Набережных Челнов.

В составе «Пюника» играют украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков.

Ранее украинские «Динамо», «Ворскла», «Рух» и «Черноморец» сообщали, что не будут играть с соперниками, в том числе иностранными, которые проводили матчи с российскими клубами.

Киевский клуб при этом осудил казахстанский «Ордабасы» за выбор в качестве соперника воронежского «Факела».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ)
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