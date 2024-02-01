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Украинцы не будут играть с «Ордабасы» после его матча с клубом РПЛ

Киевское «Динамо» не будет играть с «Ордабасы» после его матча с «Факелом»
Киевское «Динамо» опровергло информацию «Ордабасы» о матче, который, по заявлению чемпиона Казахстана, должен был состояться после его игры с воронежским «Факелом». Украинский клуб осудил казахстанцев за выбор соперника
Фото: Krzysztof Porebski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Krzysztof Porebski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киевское «Динамо» заявило, что не планирует проводить товарищеский матч с чемпионом Казахстана «Ордабасы» на сборе в турецком Белеке.

«Ордабасы» 30 января анонсировал игры с армянским «Пюником» (4 февраля), воронежским «Факелом» (10 февраля) и киевским «Динамо» (16 февраля).

В украинском клубе сообщили, что информация «Ордабасы» не соответствует действительности, поскольку у киевлян на этот день запланирована игра с молдавским «Петрокубом». При этом в «Динамо» обратили внимание, что казахстанская команда планировала играть с «Факелом».

«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — говорится в заявлении «Динамо».

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30 января полтавская «Ворскла» отменила товарищеский матч с узбекистанским «Насафом», который в январе играл с «Факелом» и владикавказской «Аланией». Еще одним соперником полтавчан должен стать южнокорейский «Канвон», у которого запланированы игры с московским «Динамо» (4 февраля) и казанским «Рубином» (14 февраля).

Как пишет украинский портал Tribuna, матчи с соперниками, игравшими с российскими командами, также отменяли львовский «Рух» и одесский «Черноморец» — со словенским «Копером» и македонской «Стругой» соответственно.

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