Украинцы не будут играть с «Ордабасы» после его матча с клубом РПЛ
Киевское «Динамо» заявило, что не планирует проводить товарищеский матч с чемпионом Казахстана «Ордабасы» на сборе в турецком Белеке.
«Ордабасы» 30 января анонсировал игры с армянским «Пюником» (4 февраля), воронежским «Факелом» (10 февраля) и киевским «Динамо» (16 февраля).
В украинском клубе сообщили, что информация «Ордабасы» не соответствует действительности, поскольку у киевлян на этот день запланирована игра с молдавским «Петрокубом». При этом в «Динамо» обратили внимание, что казахстанская команда планировала играть с «Факелом».
«Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них», — говорится в заявлении «Динамо».
30 января полтавская «Ворскла» отменила товарищеский матч с узбекистанским «Насафом», который в январе играл с «Факелом» и владикавказской «Аланией». Еще одним соперником полтавчан должен стать южнокорейский «Канвон», у которого запланированы игры с московским «Динамо» (4 февраля) и казанским «Рубином» (14 февраля).
Как пишет украинский портал Tribuna, матчи с соперниками, игравшими с российскими командами, также отменяли львовский «Рух» и одесский «Черноморец» — со словенским «Копером» и македонской «Стругой» соответственно.
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