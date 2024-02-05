Даниил Медведев отказался защищать титул чемпиона турнира в Роттердаме
Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме из-за усталости и травмы правой ноги. Об этом сообщается на сайте ATP.
«После невероятно тяжелого и долгого забега в Австралии мое тело (и особенно правая стопа) еще недостаточно восстановилось, чтобы играть и защищать свой титул», — заявил Медведев.
Россиянин на прошедшем в Мельбурне Australian Open дошел до финала, где в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. Медведев отыграл на турнире 24 часа 17 минут — это рекордное время для турниров «Большого шлема».
Турнир в Роттердаме с призовым фондом €2,1 млн пройдет с 12 по 18 февраля.
На турнире из лидеров рейтинга выступят Синнер, россиянин Андрей Рублев, поляк Хуберт Хуркач и датчанин Хольгер Руне.
Рублев побеждал в Роттердаме в 2021 году.
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