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Даниил Медведев отказался защищать титул чемпиона турнира в Роттердаме

Даниил Медведев отказался защищать титул чемпиона турнира ATP в Роттердаме
Российский теннисист объяснил отказ от участия в крупном турнире усталостью после Australian Open и проблемами с правой стопой. В Роттердаме сыграет вторая ракетка России Андрей Рублев
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме из-за усталости и травмы правой ноги. Об этом сообщается на сайте ATP.

«После невероятно тяжелого и долгого забега в Австралии мое тело (и особенно правая стопа) еще недостаточно восстановилось, чтобы играть и защищать свой титул», — заявил Медведев.

Россиянин на прошедшем в Мельбурне Australian Open дошел до финала, где в пяти сетах уступил итальянцу Яннику Синнеру. Медведев отыграл на турнире 24 часа 17 минут — это рекордное время для турниров «Большого шлема».

Даниил Медведев отыграл рекордное время за один турнир «Большого шлема»
Спорт
Даниил Медведев (слева) и Янник Синнер (справа)

Турнир в Роттердаме с призовым фондом €2,1 млн пройдет с 12 по 18 февраля.

На турнире из лидеров рейтинга выступят Синнер, россиянин Андрей Рублев, поляк Хуберт Хуркач и датчанин Хольгер Руне.

Рублев побеждал в Роттердаме в 2021 году.

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