Вице-чемпиона России по дзюдо Исаева дисквалифицировали за средство от бесплодия

Вице-чемпиона России по дзюдо дисквалифицировали за средство от бесплодия

В допинг-пробе Абубакара Исаева нашли кломифен, который повышает уровень тестостерона. Также РУСАДА дисквалифицировало чемпионку России по карате Варвару Головину за диуретики и гребца Кирилла Соломонова за средство от насморка

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Серебряный призер чемпионата России по дзюдо Абубакар Исаев дисквалифицирован на два года за обнаруженный в допинг-пробе кломифен, сообщается на сайте РУСАДА.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 27 октября 2023-го.

Представитель Чечни в 2022 году стал чемпионом России среди юниоров в весе до 73 кг. На взрослом чемпионате России, который прошел в сентябре—октябре 2023 года, Исаев проиграл в финале Армену Агаяну из Санкт-Петербурга.

Кломифен применяют для лечения бесплодия у женщин, при этом он может заметно повышать уровень тестостерона у мужчин.

В октябре 2022 года на этом препарате попался британский боксер Конор Бенн, который пытался объяснить положительную допинг-пробу диетой с большим количеством яиц. Разбирательства по этому делу еще продолжаются.

Также РУСАДА дисквалифицировало чемпионку России по карате Варвару Головину (за диуретики фуросемид и индапамид, до 5 сентября 2025 года), чемпиона Европы 2020 года по академической гребле среди спортсменов до 19 лет Кирилла Соломонова (за сосудосуживающее средство туаминогептан, до 24 мая 2024 года) и бегуна Рудольфа Верховых (за повторное нарушение порядка предоставления информации о местонахождении, до 8 января 2028 года).

Стимулятор тауминогептан, обнаруженный у Соломонова, в 2016 году стал причиной лишения боксера Миши Алояна серебряной медали Олимпиады. Тренер говорил, что Алоян перед Олимпиадой использовал назальный спрей, который содержит тауминогептан, запрещенный в соревновательный период.