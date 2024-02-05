Россиянка поднялась на 35 мест в рейтинге WTA после первого трофея
Российская чемпионка турнира в Хуахине (Таиланд) Диана Шнайдер поднялась со 108-й на 73-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это самый большой рывок в рейтинге среди теннисисток из топ-100.
Накануне 19-летняя Шнайдер победила в финале китаянку Чжу Линь (45-я ракетка мира) в трех сетах (6:3, 2:6, 6:1) и выиграла первый титул WTA в карьере. Китаянка, не сумевшая защитить титул в Хуахине, потеряла в рейтинге 12 строчек.
Другая россиянка, Екатерина Александровна, проигравшая в финале турнира в австрийском Линце Елене Остапенко из Латвии, прибавила две строчки в рейтинге и стала 19-й.
Полуфиналистка турнира в Линце Анастасия Павлюченкова поднялась на восемь мест и стала 34-й.
В топ-10, который возглавляет полька Ига Свентек, изменений не произошло. Из россиянок выше всех в рейтинге находится Дарья Касаткина (14-е место).
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