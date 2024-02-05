Бензема поддержал Месси после критики из-за матча в Гонконге
Французский нападающий «Аль-Иттихада» и обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема заявил, что болельщики, критикующие Лионеля Месси, не разбираются в футболе. Слова Бензема приводят на странице BeksFCB в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).
«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — цитирует Бензема BeksFCB.
Матч между «Интер Майами» и сборной звезд Гонконга состоялся 4 февраля, однако Месси остался в запасе. Стоимость билетов на игру начиналась от $108, они были раскуплены в течение часа после начала продаж.
Во время матча зрители скандировали требования о возврате денег за билеты. В комитете по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) заявили, что правительство и футбольные болельщики крайне разочарованы произошедшим.
Ранее в клубе говорили, что у Месси травма бедра. На 7 февраля у «Интер Майами» запланирован товарищеский матч с «Виссел Кобе» в Токио.
На связи с проверенными новостями
ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина
Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»
СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке
Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии
Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер
7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики
В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций
Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше
Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года
Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности
Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности