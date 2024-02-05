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Бензема поддержал Месси после критики из-за матча в Гонконге

Бензема: любой, кто критикует Месси, ничего не смыслит в футболе
«Интер Майами» провел товарищеский матч со сборной звезд Гонконга, однако аргентинская звезда Лионель Месси не вышел на поле. Это вызвало негодование зрителей и недовольство местных чиновников
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: REUTERS / Lam Yik)

Французский нападающий «Аль-Иттихада» и обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема заявил, что болельщики, критикующие Лионеля Месси, не разбираются в футболе. Слова Бензема приводят на странице BeksFCB в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

«Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — цитирует Бензема BeksFCB.

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Спорт
Лионель Месси

Матч между «Интер Майами» и сборной звезд Гонконга состоялся 4 февраля, однако Месси остался в запасе. Стоимость билетов на игру начиналась от $108, они были раскуплены в течение часа после начала продаж.

Во время матча зрители скандировали требования о возврате денег за билеты. В комитете по крупным спортивным мероприятиям Гонконга (MSEC) заявили, что правительство и футбольные болельщики крайне разочарованы произошедшим.

Ранее в клубе говорили, что у Месси травма бедра. На 7 февраля у «Интер Майами» запланирован товарищеский матч с «Виссел Кобе» в Токио.

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Футбол Карим Бензема Лионель Месси Интер Майами
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