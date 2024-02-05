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Усик назвал возможную причину травмы Фьюри

Усик: Фьюри мог травмироваться перед боем из-за дерзкого отношения к спаррингу
Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался 17 февраля, однако 2 февраля бой был отменен. Украинский боксер рассказал, что уже выходил на завершающий этап подготовки к поединку
Александр Усик
Александр Усик (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) заявил, что возможной причиной травмы Тайсона Фьюри является отсутствие защиты во время спаррингов.

Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе 2 февраля был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке. Поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде.

«Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это случается в тренировочном лагере. Есть вещи, которые делают боксеры перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо. Мне кажется, что кто-то просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то проблемам, вот и все», — сказал Усик.

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Усик отметил, что следующая неделя являлась завершающей перед боем с британцем. «Мы пошли уже в спаррингах вниз. Это уже были не столь тяжелые тренировки, как три недели назад. Мы пошли на восстановление. Следующая неделя была бы завершением тренировочного лагеря, и мы бы полностью восстанавливались до 17 февраля и готовились к поединку», — добавил он.

Это уже не первый раз, когда бой откладывают. Контракты на поединок были подписаны еще в сентябре прошлого года, бой ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили.

После поединка Фьюри с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября стало известно, что британцу нужно время на восстановление — он побывал в нокдауне в третьем раунде, был в синяках и с рассечением. Победу он одержал раздельным решением судей. Дата боя была назначена на 17 февраля.

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В марте прошлого года переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за разногласий по деньгам. Усик в августе победил британца Даниеля Дюбуа техническим нокаутом.

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