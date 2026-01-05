 Перейти к основному контенту
«Салават Юлаев» назвал срок контракта с чемпионом НХЛ Кузнецовым

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона
Это уже третий клуб КХЛ для Кузнецова после возвращения из НХЛ в 2024 году. Ранее от него отказался «Металлург», за который Кузнецов начал играть в октябре 2025 года
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Евгений Кузнецов подписал с уфимским «Салаватом Юлаевым» соглашение до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Кузнецов начал сезон в составе магнитогорского «Металлурга», где в 15 матчах забросил шайбу и отдал восемь результативных передач. Игрок неоднократно не попадал в состав, главный тренер Андрей Разин критиковал его физическую форму.

«Салават Юлаев» стал единственным клубом, подавшим заявку на 33-летнего хоккеиста, после того как «Металлург» поместил его в список отказов.

Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что был инициатором приглашения форварда.

«Кузнецов — это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он однозначно нас усилит», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» и двукратный чемпион мира в составе сборной России.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ХК Салават Юлаев Евгений Кузнецов ХК Металлург Магнитогорск
