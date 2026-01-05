«Салават Юлаев» назвал срок контракта с чемпионом НХЛ Кузнецовым
Нападающий Евгений Кузнецов подписал с уфимским «Салаватом Юлаевым» соглашение до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Кузнецов начал сезон в составе магнитогорского «Металлурга», где в 15 матчах забросил шайбу и отдал восемь результативных передач. Игрок неоднократно не попадал в состав, главный тренер Андрей Разин критиковал его физическую форму.
«Салават Юлаев» стал единственным клубом, подавшим заявку на 33-летнего хоккеиста, после того как «Металлург» поместил его в список отказов.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что был инициатором приглашения форварда.
«Кузнецов — это глыба мирового хоккея, это парень с огромным опытом, который выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он однозначно нас усилит», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» и двукратный чемпион мира в составе сборной России.
