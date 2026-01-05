Помещенный на драфт отказов КХЛ Кузнецов стал интересен только «Салавату Юлаеву»

Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина

Уфимский «Савлават Юлаев» взял обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова с драфта отказов КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Кузнецов в октябре, на второй месяц после старта КХЛ, перешел в магнитогорский «Металлург». В текущем сезоне Кузнецов сыграл 15 матчей, набрав 9 очков (1 гол + 8 передач).

Форвард из-за недовольства главного тренера «Металлурга» Андрея Разина мог покинуть команду в ноябре. Но в итоге Разин дал ему больше времени на адаптацию.

Кузнецов неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин объяснял отсутствие игрока в заявке его плохой формой, исключая какой-либо конфликт между ними.

В январе «Металлург» поместил его на драфт отказов. Агент игрока Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ», что хоккеист лично попросил клуб выставить его в список отказов. «Салават Юлаев» единственным подпал заявку 33-летнего форварда.

В сезоне 2024/25 Кузнецов выступал за петербургский СКА, в котором из-за проблем со здоровьем провел только 45 матчей, забив 13 шайб и сделав 27 передач. В апреле он досрочно расторг контракт с командой.

С 2014 по 2024 год форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого завоевал Кубок Стэнли. Он входит в топ-3 ассистентов в карьере лучшего снайпера НХЛ Александра Овечкина.

В марте 2024 года его обменяли в «Каролина Харрикейнз» сразу после того, как он успешно завершил специальную программу лиги по борьбе с зависимостями и психическими проблемами.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годы) в составе сборной России.