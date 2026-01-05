 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина

Помещенный на драфт отказов КХЛ Кузнецов стал интересен только «Салавату Юлаеву»
В январе «Металлург» поместил Евгения Кузнецова на драфт отказов. «Салават Юлаев» единственным подпал заявку на помещенного на 33-летнего форварда

Уфимский «Савлават Юлаев» взял обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова с драфта отказов КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Кузнецов в октябре, на второй месяц после старта КХЛ, перешел в магнитогорский «Металлург». В текущем сезоне Кузнецов сыграл 15 матчей, набрав 9 очков (1 гол + 8 передач).

Форвард из-за недовольства главного тренера «Металлурга» Андрея Разина мог покинуть команду в ноябре. Но в итоге Разин дал ему больше времени на адаптацию.

Кузнецов неоднократно не попадал в заявку команды на матчи. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин объяснял отсутствие игрока в заявке его плохой формой, исключая какой-либо конфликт между ними.

В январе «Металлург» поместил его на драфт отказов.  Агент игрока Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ», что хоккеист лично попросил клуб выставить его в список отказов. «Салават Юлаев» единственным подпал заявку 33-летнего форварда.

В сезоне 2024/25 Кузнецов выступал за петербургский СКА, в котором из-за проблем со здоровьем провел только 45 матчей, забив 13 шайб и сделав 27 передач. В апреле он досрочно расторг контракт с командой.

С 2014 по 2024 год форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого завоевал Кубок Стэнли. Он входит в топ-3 ассистентов в карьере лучшего снайпера НХЛ Александра Овечкина.

В марте 2024 года его обменяли в «Каролина Харрикейнз» сразу после того, как он успешно завершил специальную программу лиги по борьбе с зависимостями и психическими проблемами.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012 и 2014 годы) в составе сборной России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Евгений Кузнецов КХЛ Салават Юлаев ХК Металлург Магнитогорск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мировые рынки осторожно отреагировали на захват США президента Венесуэлы Инвестиции, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Умерла сводная сестра Анны Франк, пережившая Холокост Общество, 12:11
«Прочитал, но ничего не понял». Как перестать читать бизнес-книги впустую Образование, 12:04
Какие гаджеты представят в 2026-м Apple, Samsung и другие бренды Life, 12:00
Кто из звезд мирового спорта ушел из жизни в 2025 году Спорт, 11:54
Заблокирована продажа 22,5 млн бутылок Aloe Vera, где нашли ацетон Общество, 11:54
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50
6 неудобных истин о дружбе, которые спасут ваши отношенияПодписка на РБК, 11:33
Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли в Москву Общество, 11:29
Стал известен новый клуб одного из главных ассистентов в карьере Овечкина Спорт, 11:24
Сколько ядерного оружия было у разных стран в 2025 году. Инфографика Политика, 11:21
Стали известны финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею Спорт, 11:12
Почему наш мозг саботирует долгосрочные цели и что с этим делать Образование, 11:08