Хачанов фразой «все и так понимают, откуда мы» оценил нейтральный статус
Российский теннисист Карен Хачанов заявил «РИА Новости», что привык к нейтральному статусу на международных турнирах, отметив, что зрители все равно понимают, откуда спортсмены.
«Я бы сказал, что к этому просто привыкаешь. Не то чтобы это стало рутиной, но мы принимаем это как факт. Пока что с этим ничего не поделаешь», — сказал Хачанов.
По словам спортсмена, отсутствие флага скорее ощутимо в командных соревнованиях. «Все и так понимают, откуда мы, это знают и зрители. Думаю, что нейтральный статус больше касается Олимпиады и командных видов спорта. В индивидуальных дисциплинах разница между флагом и его отсутствием, честно говоря, не всегда понятна», — добавил теннисист.
С февраля 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA без национальных флагов. МОК в декабре рекомендовал сохранить нейтральный статус для россиян и белорусов на взрослых турнирах, сняв ограничения для юниоров.
Хачанов — экс-восьмая ракетка мира в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр в Токио и обладатель Кубка Дэвиса 2021 года. На его счету семь одиночных титулов ATP, включая победу на турнире «Мастерс» в Париже в 2018 году, где он в финале обыграл Новака Джоковича.
