Спорт⁠,
0

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Итальянский специалист Энцо Мареска покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси», сообщает пресс-служба клуба.

Решение об увольнении было принято по соглашению сторон. Несмотря на прошлогодние успехи — победы в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира, — руководство и тренер сочли, что смена наставника поможет команде лучше пройти сезон.

Мареска, которому 45 лет, возглавил клуб в июне 2024 года и уже в первом сезоне привел его к двум международным титулам. Однако в текущем чемпионате Англии команда после 19 туров занимает лишь пятое место с 30 очками. В последних девяти матчах во всех турнирах «Челси» одержал только две победы, четыре раза сыграл вничью и трижды проиграл.

До прихода в «Челси» Мареска работал ассистентом в «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и «Севилье», а также руководил «Лестером», с которым вышел в премьер-лигу. В прошлом он играл на позиции полузащитника, выигрывал Кубок УЕФА с «Севильей» и играл за «Ювентус». 

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Челси Футбол тренер Англия
