Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене

Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире ATP в Брисбене

Медведев получил в Брисбене первый номер посева. В первом матче россиянин победил венгра Фучовича (6:2, 6:3), а за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Тиафо

Даниил Медведев (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в австралийском Брисбене с призовым фондом более $800 тыс.

На старте турнира россиянин, получивший первый номер посева, победил 54-ю ракетку мира Мартона Фучовича из Венгрии со счетом 6:2, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет американец Фрэнсис Тиафо (30-й в рейтинге), который проиграл россиянину пять матчей из шести за карьеру.

Медведев занимает 13-е место в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP, но в Брисбене он еще не побеждал.

В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.