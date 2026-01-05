Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене
Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в австралийском Брисбене с призовым фондом более $800 тыс.
На старте турнира россиянин, получивший первый номер посева, победил 54-ю ракетку мира Мартона Фучовича из Венгрии со счетом 6:2, 6:3.
Следующим соперником Медведева будет американец Фрэнсис Тиафо (30-й в рейтинге), который проиграл россиянину пять матчей из шести за карьеру.
Медведев занимает 13-е место в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP, но в Брисбене он еще не побеждал.
В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.
