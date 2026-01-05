 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире в Брисбене

Даниил Медведев выиграл первый матч сезона на турнире ATP в Брисбене
Медведев получил в Брисбене первый номер посева. В первом матче россиянин победил венгра Фучовича (6:2, 6:3), а за выход в четвертьфинал сыграет с американцем Тиафо
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Bradley Kanaris / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в австралийском Брисбене с призовым фондом более $800 тыс.

На старте турнира россиянин, получивший первый номер посева, победил 54-ю ракетку мира Мартона Фучовича из Венгрии со счетом 6:2, 6:3.

Следующим соперником Медведева будет американец Фрэнсис Тиафо (30-й в рейтинге), который проиграл россиянину пять матчей из шести за карьеру.

Медведев занимает 13-е место в мировом рейтинге. На его счету 21 победа на турнирах ATP, но в Брисбене он еще не побеждал.

В 2019-м на этом турнире Медведев дошел до финала, где проиграл японцу Кэю Нисикори.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев ATP
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Лента новостей
