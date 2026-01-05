Лучшего снайпера КХЛ признали форвардом недели

В число лучших игроков недели вошли вратарь «Локомотива» Исаев, защитник «Северстали» Камалов, нападающий «Металлурга» Канцеров и 21-летний защитник «Ак Барса» Терехов

Роман Канцеров (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров, лидирующий в гонке снайперов чемпионата КХЛ, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам 16-й игровой недели. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В двух матчах Канцеров набрал 6 очков (3 шайбы и 3 передачи). Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 27 голов и 20 передач в 39 матчах.

Лучшим вратарем недели признали Даниила Исаева (ярославский «Локомотив»). В двух матчах он отразил 98,08% бросков, в том числе оставил ворота в неприкосновенности в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0), а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.

Лучшим защитником впервые стал Никита Камалов (череповецкий «Северсталь»), отдавший три голевые передачи в двух играх. Лучшим новичком признали 21-летнего защитника Степана Терехова (казанский «Ак Барс»).