Лучшего снайпера КХЛ признали форвардом недели
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров, лидирующий в гонке снайперов чемпионата КХЛ, признан лучшим игроком своего амплуа по итогам 16-й игровой недели. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
В двух матчах Канцеров набрал 6 очков (3 шайбы и 3 передачи). Всего в текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 27 голов и 20 передач в 39 матчах.
Лучшим вратарем недели признали Даниила Исаева (ярославский «Локомотив»). В двух матчах он отразил 98,08% бросков, в том числе оставил ворота в неприкосновенности в матче с нижегородским «Торпедо» (1:0), а в игре с московским ЦСКА (2:1) одержал победу в серии буллитов.
Лучшим защитником впервые стал Никита Камалов (череповецкий «Северсталь»), отдавший три голевые передачи в двух играх. Лучшим новичком признали 21-летнего защитника Степана Терехова (казанский «Ак Барс»).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах