Российский вратарь «Флориды» стал второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Даниил Тарасов после победного матча с «Колорадо Эвеланш» (2:1), где он отразил 27 из 28 бросков и прервал 10-матчевую победную серию соперника, был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Эта победа стала для «Флориды» 189-й в матчах с разницей в одну шайбу с сезона 2015/16, что является пятым показателем в лиге. Ранее клуб дважды останавливал серии из девяти побед: в сезоне 2021/22 против «Каролина Харрикейнз» и в сезоне 2000/01 против «Эдмонтон Ойлерз».
В текущем сезоне 26-летний Тарасов провел 14 матчей, в которых одержал пять побед.
Первой звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в игре против после «Вегас Голден Найтс» (3:2 после овертайма).
Третьей звездой назвали капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого победная шайба и голевой пас в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 после овертайма).
