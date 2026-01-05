 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 26 x 1,03 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 13 x 1,05 2 43 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,02 x 19 2 100 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Российский вратарь «Флориды» стал второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов стал второй звездой дня в НХЛ
Даниил Тарасов отразил 27 из 28 бросков в победном матче с «Колорадо». В тройку звезд также вошли нападающий «Чикаго» Тайлер Бертуцци и капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби
Даниил Тарасов
Даниил Тарасов (Фото: Lynne Sladky / AP / TASS)

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Даниил Тарасов после победного матча с «Колорадо Эвеланш» (2:1), где он отразил 27 из 28 бросков и прервал 10-матчевую победную серию соперника, был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Эта победа стала для «Флориды» 189-й в матчах с разницей в одну шайбу с сезона 2015/16, что является пятым показателем в лиге. Ранее клуб дважды останавливал серии из девяти побед: в сезоне 2021/22 против «Каролина Харрикейнз» и в сезоне 2000/01 против «Эдмонтон Ойлерз».

В текущем сезоне 26-летний Тарасов провел 14 матчей, в которых одержал пять побед.

Первой звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхокс» Тайлер Бертуцци, оформивший хет-трик в игре против после «Вегас Голден Найтс» (3:2 после овертайма).

Третьей звездой назвали капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого победная шайба и голевой пас в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 после овертайма).

