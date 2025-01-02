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ПСЖ взял Матвея Сафонова в Катар на матч за Суперкубок Франции

ПСЖ взял вратаря Матвея Сафонова в Катар на матч за Суперкубок Франции
ПСЖ сыграет с «Монако» в Дохе 5 января. В Катар поедут также вратари Доннарумма и Тенас
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в список из 26 игроков «Пари Сен-Жермен», которые поедут в Катар на матч за Суперкубок Франции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

ПСЖ сыграет за трофей с «Монако» 5 января в Дохе.

Помимо Сафонова, в Катар поедут вратари Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.

Изначально трофей планировалось разыграть в Пекине 8 августа 2024 года, но игру перенесли.

ПСЖ является 12-кратным обладателем трофея, «Монако» выигрывал Суперкубок четыре раза (последний — в 2000-м).

Сафонов в этом сезоне провел восемь матчей за ПСЖ, в которых пропустил шесть голов.

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