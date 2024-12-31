Федерацию гимнастики Азербайджана наказали за насилие над спортсменками

Нескольких тренеров сборной отстранили за физическое и психологическое насилие в отношении гимнасток, включая оскорбления, избиение за лишний вес и запрет на общение с семьей

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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) наказала нескольких тренеров и Федерацию гимнастики Азербайджана (AGF) по делу о насилии в отношении спортсменок. Об этом сообщается на сайте GEF.

Дело началось еще в июле 2020 года, было проведено масштабное расследование, и в июне 2023-го GEF предъявил обвинения тренерам и самой AGF в предполагаемом физическом и психологическом насилии в отношении нескольких гимнасток на протяжении многих лет.

В итоге наказания получили:

Мариана Васильева, бывший главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике

GEF постановил, что она несет ответственность за различные виды жестокого обращения и физического насилия в отношении спортсменок, включая избиение за лишний вес; а также за принуждение спортсменок выступать или тренироваться, когда они в плохой форме; за устные оскорбления и пристыжение спортсменок за избыточный вес; за удержание денег и/или вознаграждений спортсменок; за лишение и/или недопущение спортсменок к общению с семьями путем лишения их мобильных телефонов.

Она отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на восемь лет. Ей пожизненно запрещается занимать должность главного тренера в любой федерации.

Сияна Василева, и.о. главного тренера сборной Азербайджана

Она ударила гимнастку телефоном. За это Василева была отстранена на 18 месяцев.

Евгения Валиева, тренер сборной Азербайджана

За преследование гимнастки по поводу ее веса Валиеву отстранили на 12 месяцев.

Федерация гимнастики Азербайджана

В GEF постановили, что AGF несет ответственность за все нарушения, допущенные индивидуальными ответчиками. AGF отстранена от участия в любых мероприятиях под эгидой FIG и в других международных соревнованиях на шесть месяцев; отстранена от участия в двух следующих конгрессах FIG; оштрафована на 30 тыс. швейцарских франков ($33 тыс.).